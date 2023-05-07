

عبدالعزيز الفضلي



حدد ديوان الخدمة المدنية مبلغ العلاوة التشجيعية المستحقة للعاملين في المناطق النائية وهي صباح الأحمد السكنية والخيران والوفرة لموظفي الدرجة الرابعة فما فوق 90 دينارا ومن الدرجة الخامسة عامة حتى الثامنة عامة 75 دينارا ومجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة 45 دينارا.



جاء ذلك في كتاب أرسله الديوان لوكيل وزارة التربية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، تضمن أنه بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في 14/12/2022 بشأن مدى استحقاق الموجهين الفنيين للمواد الدراسية للعلاوة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية من عدمه.



نـــود الإحاطــة بــأن «الديوان» قـام ببحـث الموضوع ويفيد بالآتي:



٭ أولا: استحقاق الموجهين الفنيين الذين تتطلب طبيعة عملهم الانتقال للمدارس التي تقع بالمناطق الواردة حصرا بالجدول رقم 1 المرفق بكتابنا للعلاوة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2012 وتعديلاته بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية وفقا للمعادلة المذكورة في القرار، وكما هو موضح أدناه: فئة العلاوة التشجيعية في عدد أيام العمل الفعلية في الشهر 30 يوما وكون زياراتهم بضعة أيام في الشهر، كما لا يجوز إضافة البدل في شهادة الراتب.



٭ ثانيا: تعثر الإفادة بشأن استحقاق الموجهين الفنيين الواردة أسماؤهم بالجدول رقم 2 عدد 16 صفحة الصادر من الإدارة العامة لمنطقة الأحمدي التعليمية ـ التوجيه الفني لمادة العلوم واللغة العربية والتربية الفنية واللغة الإنجليزية والتوجيه الفني لمادة الاقتصاد المنزلي والتوجيه الفني للتربية البدنية وتوجيه مادة الحاسوب وتوجيه التربية الإسلامية الذين يشرفون على مدارس منطقتي صباح الأحمد والوفرة وذلك بسبب عدم تحديد عدد الزيارات التي تمت إلى تلك المدارس على وجه التحديد (كاسم المدرسة + المنطقة التابعة لها + تواريخ الزيارات).



٭ ثالثا: عدم استحقاق الموظفين القائمين بالزيارة لمدرسة (الرباب بنت كعب) للعلاوة التشجيعية كون المدرسة واقعة في منطقة المنقف وهي خارج المناطق النائية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2012، بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية وتعديلاته.



٭ رابعا: ضرورة تعبئة الجدول رقم 3 من كتابنا المشار إليه عند طلب تجديد صرف العلاوة التشجيعية للمناطق النائية للموجهين في العام الدراسي المقبل.