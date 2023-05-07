أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني قرارا وزاريا بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في Purdue University-Calumet وPurdue University-North Central في الولايات المتحدة الأميركية. وجاء في القرار:



مادة أولى: إيقاف تسجيل الطلبة الكويتيين بجميع التخصصات في Purdue University-Calumet وPurdue University-North Central في الولايات المتحدة الأميركية.



مادة ثانية: لا ينطبق هذا القرار على:



1 - الطلبة الملتحقين فعليا والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار.



2 - الطلبة الحاصلين على قبول للدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 /2023 بحد أقصى.



مادة ثالثة: يلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.



مادة رابعة: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه وينشر في الجريدة الرسمية.