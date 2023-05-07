أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية حرصها على دعم المواطنين اصحاب القسائم السكنية في بناء بيت العمر من خلال توجيههم وتوعيتهم عبر ورش عملية وعلمية متخصصة سيجري عقدها والإعلان عنها قريبا.



وأضافت المؤسسة، في تصريح صحافي، أن المؤسسة مستمرة في توزيع شهادات (لمن يهمه الأمر) للمواطنين أصحاب القسائم السكنية الجاهزة في ضواحي مدينة المطلاع لاستكمال إجراءات بنك الائتمان وبلدية الكويت تمهيدا لإصدار أوامر البناء، كاشفة عن تسلم 17797 مواطنا شهادة قسيمته ضمن 9 ضواح سكنية حتى نهاية الشهر الماضي. وذكرت المؤسسة أنها ماضية في توزيع شهادات الضواحي الأربعة المتبقية حتى الانتهاء منها وفق جدول زمني ينتهي في 20 يونيو المقبل.



ولفتت الى تعاون المؤسسة مع وزارة الكهرباء والماء لاستكمال إيصال التيار الكهربائي للقسائم الجاهزة في مدينة المطلاع إضافة إلى المباني العامة الجاهزة.



وأكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أن استراتيجية المؤسسة في المرحلة القادمة تقوم على تجهيز سبل الاستقرار لساكني المدينة من خلال توفير إنارة الطرق بالمدينة وخدمات المياه والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاستلام وتشغيل المباني العامة الخدمية، بحيث تكون متوافرة في المدينة وعدم حاجة المواطنين للانتقال منها بحثا عن الخدمات الأساسية التي تلزمهم.