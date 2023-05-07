

تأكيداً لتواصله المستمر مع جميع أبناء الجالية المصرية في الكويت وبجميع المناسبات، قام سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد أسامة شلتوت والمستشار محمد رفيق بزيارة إلى كاتدرائية الأقباط الكاثوليك.



وقال السفير شلتوت: أنا سعيد جدا بتواجدي اليوم (أمس) معكم وبحضرة صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، وأيضا في رعاية الأب يسى راعي كاتدرائية الأقباط الكاثوليك بالكويت، ومعي المستشار محمد رفيق، وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء السفارة نتقدم لكم بالتهاني، سائلا الله تعالى أن تكون أيامنا كلها أعيادا وأفراحا.



وأضاف السفير: اشكر أبناء الجالية وأعرف دوركم في دعم مصر، وأيضا دوركم الهام في المشاركة بتنمية الكويت الشقيقة، ونكن لكم جميعا كل احترام فأنتم أبناؤنا وسفراء لمصر هنا، وأنتم خير من يمثل مصر ليس بالكلام وإنما بالعمل، وسنبقى دائما على تواصل معكم وسنكون متواجدين معاكم في كل الأعياد والأفراح، من جهته، قال الأب يسى: إن يوم الأسرة المصرية يكتمل بحضور السفير أسامة شلتوت سفير بلدنا المحبوب مصر وبحضور المستشار محمد رفيق، واليوم شعرنا اننا في بلدنا مصر، فشكرا للسفير وشكرا للمستشار محمد رفيق على حضوركما.



وأضاف الأب يسى: نحن نعلم ان الوقت ضيق جدا للمهام التي يقوم بها السفير وجميع المستشارين ونخص بذلك المستشار محمد رفيق، ومثل ما تحدث صاحب النيافة ان الأعياد كانت متلاحقة ومتزامنة، وحتى لو اختلفت مواعيدها لكن روح المحبة والتسامح بين الأديان وبين الناس دليل على الترابط والتعايش بين الكل، ودعاؤنا أن يحفظ ربنا بلدنا العزيز مصر والكويت بلد الأمن والأمان، وان يحفظ صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين والشعب الكويتي الأصيل.



كما تحدث الانبا توما حبيب مرحبا بالسفير أسامة شلتوت وبجميع أعضاء السفارة والحضور، مشيرا إلى حرص السفير على تقديم التهنئة وأن يكون حاضرا في الأعياد.