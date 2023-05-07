الرسوم لا تشمل المرضى الكويتيين ولا الحالات الطارئة والحرجة وحالات السرطان والأطفال من غير الكويتيين



قررت وزارة الصحة فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات الصحية للوافدين سواء المقيمون أو الزائرون.



وأصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا نص على أن يحصل من المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي رسوم الفحوصات المخبرية التي تتم في مختبرات إدارة خدمات نقل الدم وعددها 37 فحصا مخبريا والتي تتراوح رسومها بين نصف دينار و15 دينارا، فيما تزيد على الزائرين، حيث تبدأ من 5 دنانير وتصل إلى 70 دينارا.



كما حدد القرار رسوم خدمات صرف أكياس الدم بواقع 20 دينارا عن كل كيس للمقيم و40 للزائر.



وأعفى القرار المريض من رسوم كيس الدم في حال وجود متبرع له عن كل كيس دم أو مشتقاته.



وشدد على استمرار العمل بالقرارات الخاصة بإعفاء بعض الفئات من الرسوم والحالات التي تتم معاملتها معاملة الكويتي.



وفيما يلي نص القرار:



مادة أولى: يحصل من المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي:



أ - رسوم الفحوصات المخبرية التي تتم في مختبرات إدارة خدمات نقل الدم وعددها 37 فحصا مخبريا أولها فحص Group A-B-O وآخرها فحص Platelet factor 4 حسب الجدول رقم 1 المرفق.



ب - رسوم خدمات صرف أكياس الدم ومشتقاته بواقع 20 دينارا عن كل كيس.



مادة ثانية: يحصل من المرضى غير الكويتيين الزائرين وغير المسجلين في نظام الضمان الصحي:



أ - رسوم الفحوصات المخبرية التي تتم في مختبرات إدارة خدمات نقل الدم وعددها 37 فحصا مخبريا أولها فحص Group A-B-O وآخرها فحص Platelet factor 4 حسب الجدول رقم 2 المرفق.



ب - رسوم خدمات صرف أكياس الدم ومشتقاته بواقع 40 دينارا عن كل كيس.



مادة ثالثة: يعفى المريض من الرسوم المحددة في المادة الأولى (ب) والثانية (ب) في حال وجود متبرع له عن كل كيس دم أو مشتقاته.



مادة رابعة: يتم إدراج الرسوم المذكورة بالمادة الأولى والثانية بالنظم الآلية (إن وجدت) بكل مرافق تقديم تلك الخدمات وبالتنسيق بين إدارة نظم المعلومات والجهات ذات الصلة بالموضوع.



مادة خامسة: يستمر العمل بالقرارات الوزارية الخاصة بإعفاء بعض الفئات من الرسوم والحالات التي تتم معاملتها معاملة الكويتي حسب القرارات الوزارية المنظمة لذلك.



مادة سادسة: يبلغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه، وينشر بالجريدة الرسمية.



كما صدر قرار آخر نص على:



مادة أولى: تعتمد رسوم التحاليل المخبرية في مختبرات إدارة خدمات نقل الدم المقدمة للقطاع الطبي الأهلي لعدد 37 فحصا مخبريا أولها فحص Group A-B-O وآخرها فحص Platelet factor 4 حسب الجدول رقم 1 المرفق.



مادة ثانية: تعتمد رسوم خدمات صرف أكياس الدم ومشتقاته المصروفة للقطاع الطبي الأهلي بواقع 20 دينارا عن كل كيس دم ومشتقاته.



مادة ثالثة: تلتزم المنشأة الصحية بالقطاع الطبي الأهلي بإعفاء المريض من رسوم صرف أكياس الدم ومشتقاته حال وجود متبرع له عن كل كيس دم أو مشتقاته.



مادة رابعة: يتحمل القطاع الطبي الأهلي توفير خدمة نقل الدم من وإلى مختبرات إدارة خدمات نقل الدم على ان تكون وسائل النقل حسب المعايير والضوابط التي تصدرها وزارة الصحة.



مادة خامسة: يبلغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه، وينشر بالجريدة الرسمية.



هذا وأصدرت وزارة الصحة بيانا توضح فيه ما تضمنه قرار رسوم خدمات صرف أكياس الدم. وقالت «الصحة»، في البيان، أن الرسوم لا تشمل المرضى الكويتيين، أو الحالات الطارئة أو الحرجة، أو حالات السرطان، أو الأطفال من المرضى غير الكويتيين، أو غيرهم من الحالات الإنسانية، وتقتصر على فئات محددة كمرضى العمليات غير الطارئة والمجدولة مسبقا لغير المواطنين، وذلك في إطار صون المخزون الاستراتيجي الوطني للدم ومشتقاته.



وأكدت الوزارة على ما ورد بالقرار من إعفاء المريض من جميع الرسوم، حال وجود متبرع له عن كل كيس دم أو مشتقاته، متمنين للجميع موفور الصحة والسلامة.