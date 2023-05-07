يغلق بنك الخليج باب التسجيل في النسخة الثانية من مسابقة «داتاثون» يوم 9 مايو الجاري، تمهيدا لإعلان القائمة النهائية للمشاركين بالمسابقة، التي تتواصل فعالياتها على مدى 12 و13 مايو في حديقة الشهيد - المرحلة الثانية «قاعة متعددة الأغراض».



وبالتعاون مع جمعية إنجاز الكويت استحدث البنك للفئة العمرية من 14 إلى 18 عاما المشاركة في المسابقة للمرة الأولى بالكويت، بهدف تعليم الطلاب كيفية استخدام Google Analytics من خلال ورشة عمل والمشاركة في مسابقة مدتها خمس ساعات.



ويقدم البنك ثلاث جوائز قيمة للمشروعات الفائزة، إذ يحصل أفضل مشروع لعلوم البيانات على جائزة بقيمة 1000 دينار، أما أفضل تصور للبيانات فيحصل على جائزة قيمتها 500 دينار، في حين يحصل أفضل مشروع لوحة تحليل رقمي وهي مخصصة للشباب من 14-18 سنة، على جائزة بقيمة 500 دينار.



وقالت رئيسة وحدة البيانات والابتكار في بنك الخليج مي العويش: نؤمن في بنك الخليج، بأننا من خلال توفير هذه المنصة المتميزة للبيانات، سوف نسهم بدورنا في التشجيع على الابتكارات الرقمية وتمكين المتخصصين والمهتمين من المشاركة الفاعلة في ابتكار تقنيات جديدة، وكذلك المساهمة في توفير أفضل الخبرات الرقمية للمجتمع. وأشارت العويش إلى أن المسابقة توفر منصة رائعة لعشاق البيانات لتعلم وتطبيق مهاراتهم في علوم البيانات، إذ يعد «الداتاثون» واحدا من الخطوات العديدة التي تسهم في تزويد المجتمع بمجموعة جديدة من المهارات والتحديات الهادفة إلى مساعدة الأجيال القادمة من منشئي المحتويات الرقمية في البلاد للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال البيانات والخدمات الرقمية.



على صعيد متصل، وفي إطار استعداداته لإطلاق النسخة الثانية من مسابقة «الداتاثون»، نظم البنك مؤخرا ندوة بعنوان «المسارات إلى مهنة في علم البيانات»، وذلك بالتعاون مع شركة «كودد» لتنمية الموارد البشرية، أدارتها مي العويش. وناقشت الندوة المسارات المتاحة أمام الشباب للحصول على مهنة في علم البيانات، ودور بنك الخليج في مساعدة الطلاب والخريجين بناء مساراتهم المهنية من خلال توفير فرصة التواصل المباشر مع رواد ومحترفي علم البيانات.