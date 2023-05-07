

أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» عن توقيع عقد مع وزارة المالية ممثلة في الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية وعقارات أملاك الدولة بالتكليف عبدالرحمن الخميس لتسلم الأرض الثالثة والمخصصة لمنظومة ضمان الصحية التي نص عليه مستند المزايدة وذلك لبناء وتطوير مبنى المستشفى الثالث في منطقة الضجيج بمحافظة الفروانية.



وقالت الشركة إن توقيع عقد الأرض الثالثة يمثل إضافة كبيرة للشركة في سبيل توسعة منظومتها الصحية وتعظيم وزيادة خدماتها الصحية وتنويع مصادر الدخل مستقبلا، وستبدأ إجراءات عمل التصاميم الهندسية اللازمة لمبنى مستشفاها الثالث الذي تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع تقريبا، بالإضافة إلى إنشاء عدد إضافي من مراكز الرعاية الصحية الأولية في مناطق مختلفة من الكويت، ليصل العدد الإجمالي لمرافق ومنشآت شركة ضمان إلى ثلاثة مستشفيات واثني عشر مركزا للرعاية الصحية الأولية.



وعلى هامش التوقيع، قال الرئيس التنفيذي في شركة ضمان ثامر عرب إن لوزارة المالية دورا مهما في دعم التنوع الاقتصادي من خلال قانون أملاك الدولة وبناء التنمية المستدامة من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأضاف عرب أن الشركة باعتبارها أهم ركائز محور الرعاية الصحية في رؤية كويت جديدة 2035، تهدف إلى رفع مؤشرات الرعاية الصحية عبر الصحة الوقائية وتحقيق نقلة نوعية لقطاع الرعاية الصحية في الكويت عبر إعادة هيكلة الخدمات الصحية، وتأسيس منظومة صحية حديثة ومتطورة إداريا وطبيا وتوفير قرابة 7 آلاف فرصة وظيفية للكويتيين وغيرهم في القطاع الطبي، لافتا الى أن توقيع عقد الأرض الثالثة المنصوص عليها في مستند المزايدة والتي تعتبر من الموافقات الخاصة الممنوحة لشركة ضمان من قبل الدولة ما هو إلا دلالة على حرص حكومة الكويت على دعم هذا المشروع الوطني والتنموي والاقتصادي ودعم القطاع الصحي.



وأشار عرب إلى أن المستشفى الجديد سيشمل مجموعة واسعة من التخصصات الطبية الأساسية في المستشفيات جنبا إلى جنب مع جميع تخصصات العيادات الخارجية والصيدليات والمختبرات وخدمات الأشعة ذات الصلة، مبينا أن الخطوة الأولى الآن بعد تسلم الأرض من قبل البلدية هي عمل التصاميم الهندسية للمستشفى ثم يليها أخذ الموافقات اللازمة من البلدية والجهات الأخرى ذات الصلة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة تأهيل واختيار المقاول الرئيسي للبدء بعمليات الإنشاء والبناء، متوقعا أن تستغرق هذه المراحل مدة تتراوح بين 3 و 4 سنوات بحد أقصى.



ولفت إلى ان الشركة امتلكت منذ تأسيسها رؤية ريادية للرعاية الصحية والاتجاهات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي تهدف إلى بناء مجتمع أكثر صحة عبر تطبيق برامج الاستدامة وخاصة في محور الرعاية الصحية، بصفتها المصدر المستقبلي لشهادة ضمان للرعاية الصحية الإلزامية للموظفين المقيمين العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم والذين يتجاوز عددهم 1.8 مليون شخص عبر شبكة مرافق صحية موزعة في مختلف المحافظات.



وتابع: أنجزت حاليا شركة «ضمان» مستشفيين في محافظتي الأحمدي والجهراء بسعة 660 سريرا، بالإضافة إلى تجهيز وتشغيل خمسة مراكز صحية للرعاية الأولية موزعة على مختلف المحافظات والتي تعمل حاليا كمراكز خاصة تستقبل الراغبين في الحصول على رعاية صحية في عيادات طب العائلة وطب الأسنان وطب الأطفال، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والمختبر، وذلك تمهيدا لافتتاح منظومة ضمان واستقبال المستفيدين الرئيسيين من خدماتها من المقيمين العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم.