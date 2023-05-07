

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين في السحب الشهري الرابع لحساب «الدروازة»، وذلك عن أرصدة العملاء في شهر أبريل. وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك، حيث ربحت مريم حسين مراد الكندري الجائزة الكبرى بقيمة 10000 دينار، إضافة إلى 10 رابحين، لكل منهم 1000 دينار، وهم: بدر سليم سالم الرشيدي، آلاء علي حسين الحمد، محمد عبدالقادر محسن عبدالعزيز متولي، علي حسين عبدالله الجزاف، أحمد عبدالمحسن أحمد الناصر، بدر مختار حسن الشطي، محمد شاكر حسن أمين العوضي، محمد شاكر محمود أسطى أحمد بهبهاني، زينب علي عبدالحسين بهبهاني، عاصم محمد عبدالحميد علي.



وبهذه المناسبة، قال علي الصانع مدير تطوير المنتجات، التحول الرقمي والابتكار: نتقدم بالتهنئة من عملائنا المميزين، ممن كانوا بين الرابحين المحظوظين في السحب الرابع لحساب الدروازة، كما نتمنى لكل عملاء حساب الدروازة في KIB حظا أوفر في السحوبات الشهرية المقبلة». وأضاف: «نحن نواصل التزامنا بمكافأة عملائنا وبذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق أعلى مستويات الرضى بينهم وكسب ثقتهم بخدماتنا ومنتجاتنا.