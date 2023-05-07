

أعلن بنك برقان عن إطلاق مجموعة بطاقات الاسترداد النقدي الجديدة، والتي تعتبر الأقوى ضمن فئتها في الكويت، مدعومة بمجموعة واسعة من المزايا المتنوعة والمصممة لتلبية احتياجات العملاء، محليا وعالميا. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى مكافأة عملائه وتوفير أفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تناسب أسلوب حياتهم اليومية.



ويتضمن هذا العرض المبتكر من بنك برقان ثلاث بطاقات جديدة، اثنتان منهما ائتمانية والثالثة مسبقة الدفع، وجميعها مدعومة بأفضل مزايا الاسترداد النقدي.



وستوفر هذه المجموعة الجديدة من بطاقات الاسترداد النقدي للعملاء تجربة تسوق وشراء أكثر مكافأة، من خلال ميزة الاسترداد النقدي الأعلى في الكويت، لغاية 15% عند استخدام بطاقات ماستركارد كاش باك وورلد، و10% عند استخدام بطاقة ماستركارد كاش باك بلاتينيوم، و5% عند استخدام بطاقة ماستركارد كاش باك مسبقة الدفع في المشتريات من فئة «الإنفاق اليومي» والتي تشمل المطاعم، النوادي الصحية، التسوق الإلكتروني ورسوم الاتصالات والاشتراكات، سواء داخل الكويت أو خلال السفر.



وبهذه المناسبة، قال ناصر القيسي، رئيس مدراء الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: كجزء من استراتيجية إدارة بطاقات الائتمان في بنك برقان، نواصل التزامنا بمتابعة وفهم احتياجات عملائنا، لمساعدتهم في الارتقاء بتجربتهم المصرفية معنا. واليوم نطلق بطاقات الاسترداد النقدي الأقوى من نوعها في السوق المصرفي المحلي في مواكبة لتطلعات العملاء ومتطلباتهم المتغيرة بشكل مستمر.



وأضاف: يأتي إطلاق هذه البطاقات بعد أن شهدت عروضنا وحملاتنا الأخيرة التي قدمناها لحاملي بطاقات بنك برقان الائتمانية إقبالا كبيرا ومتزايدا، ونحن نحرص على تصميم كل العروض الجديدة، المحدودة أو الدائمة التي ندمجها بحلولنا المصرفية، على حد السواء، بهدف توفير أفضل تجربة مصرفية في فئتها لعملائنا.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يواصل ريادته لقطاع الخدمات المصرفية في الكويت، وذلك من خلال الاستمرار بإطلاق المنتجات والخدمات المصرفية التي تقدم قيمة مضافة وتجربة مصرفية فريدة ومتطورة للعملاء، بمزايا متنوعة ومكافآت حصرية على مدار السنة.