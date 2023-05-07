

أطلق بنك وربة منصة لتداول العملات الأجنبية إلكترونيا، في إطار تعزيز أنشطة أعمال البنك وتنمية تواجده في أسواق الصرف الأجنبي المحلية والدولية وحرصه الدائم على تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية المالية، وتحقيقا لرؤيته الرائدة في التحول الرقمي في القطاع المصرفي الكويتي.



وصرح عبدالله اللنقاوي رئيس مجموعة الخزانة في بنك وربة قائلا إن المنصة تشكل نقلة نوعية في مواكبة أفضل المعايير للأسواق العالمية في التعاملات المحلية والأجنبية، والتي من شأنها تعزيز الحلول المتاحة وتقديم أفضل التجارب لعملاء البنك، وهو ما يعزز مكانة البنك وامتداد شبكته ويسهم في نمو أنشطة أعماله في مجال تداول العملات الأجنبية.



وأوضح اللنقاوي أن منصة وربة للتداول الإلكتروني للعملات الأجنبية تتيح إمكانية العرض الفوري لأسعار الصرف، حيث يمكن العملاء من إتمام الصفقات إلكترونيا وبشكل فوري، والذي من شأنه تقليل مخاطر أسواق العملات الأجنبية المتقلبة وضمان أفضل أسعار صرف العملات، حيث تستهدف هذه المنصة كافة الشركات والمؤسسات، وتتيح لكل العملاء تأكيد تفعيل الخدمة بشكل مباشر من خلال التواصل مع مركز الاتصال في البنك عبر الرقم 1825555. وأضاف اللنقاوي أن المنصة تجمع بين أحدث التكنولوجيا وخبرة البنك في السوق وتتيح للعملاء تعديلها وفقا لتفضيلات المستخدمين، وكذلك الاستفادة من الأسعار الأكثر تنافسية ومن البيانات القيمة لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم، كما يحظون بدعم فريق من الخبراء في الخزانة والتداول والهيكلة لمساعدتهم على التعامل مع تغيرات السوق والتحوط من المخاطر الأساسية.