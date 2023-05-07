

أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت طلبت ترسية مناقصة خدمات الصيانة لمرافق الإنتاج في مناطق شمال الكويت بقيمة 74.89 مليون دينار.



وقالت المصادر إن شركة نفط الكويت حصلت على موافقة الترسية من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة على شركة أيه بي جيه للهندسة والمقاولات والتي حازت أقل الأسعار والمطابقة للشروط والمواصفات بعد تصحيح الخطأ الحسابي.



وتبذل شركة نفط الكويت جهودا كبيرة للحفاظ على إنتاج الحقول الشمالية، حيث وصل إنتاج النفط في المنطقة إلى 600 ألف برميل في اليوم، ووضع خريطة طريق لإنتاج 800 ألف برميل بحلول عام 2026، وكذلك كشفت منطقة جنوب وشرق الكويت عن عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة «كورونا»، توالت الإعلانات المماثلة، ومنها الاحتفال بوصول الإنتاج في منطقة عمليات (شرق الكويت 2) إلى 500 ألف برميل يوميا.