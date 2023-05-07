أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع بور أن بلاده، ستساعد سورية على صنع الأقمار الاصطناعية اللازمة في مجال الاتصالات. وقال زارع، الذي رافق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في زيارته الى سورية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في تصريح لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) نشر أمس، إنه تم التوقيع على مذكرة تعاون مع الجانب السوري في مجال الاتصالات.



وأضاف: تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة لزيادة تصدير المنتجات في مجال الاتصالات، ولمشاركة الشركات الخاصة الإيرانية لتوفير البنية التحتية التي تحتاجها سورية، ونوقشت قضايا التعاون الثنائي. وفي الإشارة إلى تفاصيل التعاون، أوضح أنها تشمل «توفير البيانات الفضائية التي لدينا لصنع الأقمار الاصطناعية التي تحتاج اليها سورية».