

القاهرة - ناهد إمام



أكد د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إعلان «سكن كل المصريين 4»، لمتوسطي/ فوق متوسطي الدخل، والذي يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري، شهد إقبالا كبيرا من المواطنين منذ فتح باب حجز الوحدات السكنية.



وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن إعلان «سكن كل المصريين 4» كان قد شهد طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، وذلك في مدن: القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط. وأضافت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الحالي هو الإعلان الأول من نوعه الذي يعتمد أسعار بيع وحدات سكنية بالسعر الحر، وهو ما فتح الباب أمام فئات متنوعة للحصول على وحدة سكنية.