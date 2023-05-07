

مبارك الخالدي



تختتم مساء اليوم منافسات المجموعة الثانية من دوري زين الممتاز بإقامة مباراتين في إطار منافسات الجولة السادسة من القسم الثالث من المسابقة، حيث يستضيف النصر برصيد 31 نقطة فريق الجهراء بـ 30 نقطة، وذلك في الـ 8:30، وعلى ستاد نادي الشباب يلتقي التضامن الذي يمتلك 23 نقطة مع فريق الساحل برصيد 18 نقطة، وتقام المباراة في الـ 5:40 مساء. وكان فريقا النصر والجهراء قد ضمنا قبل أسابيع البقاء ضمن الدوري الممتاز للموسم المقبل 2023-2024، بينما هبط بشكل رسمي الى دوري الدرجة الأولى فريقا التضامن والساحل.