يحيى حميدان



أعلن حارس المرمى سعود القناعي انتهاء رحلته مع فريق الكرة بنادي التضامن بعد 3 مواسم ونصف الموسم من تمثيل «العنيد». وتقدم القناعي، عبر حسابه الشخصي في «تويتر»، بالشكر لجميع العاملين في نادي التضامن وبشكل خاص مجلس الإدارة على الثقة الكبيرة التي منحوها له طوال فترة تواجده مع الفريق.



وأوضح القناعي أنه الآن بات لاعبا حرا ولا يرتبط بعقد مع أي ناد، في إشارة إلى امتلاكه حرية تقرير مصيره في خطوته المقبلة. ويضع عدد من فرق الدوري الممتاز أنظارها على القناعي، الذي فضل الرحيل عن التضامن عقب هبوطه رسميا لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم.