

هادي العنزي



تنطلق منافسات بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة مساء اليوم بإقامة مباراتين، حيث يلتقي في الأولى كاظمة مع الشباب في الـ 7:15 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، وفي الثانية يصطدم التضامن بنظيره القادسية في الـ 6:00 مساء على صالة نادي الساحل.



إلى ذلك، يسعى فريق القرين إلى حسم مقعده ضمن فرق الدوري الممتاز للموسم المقبل، وذلك من خلال تحقيق فوزه الثاني على النصر في المواجهة الثانية التي تجمعهما في الـ 5 مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، فيما يسعى «العنابي» إلى تحقيق الفوز والذهاب إلى مباراة ثالثة وفاصلة بحسب نظام التأهل، وقد التقى الفريقان في أولى مواجهات «البلاي اوف» الثلاثاء الماضي، وتمكن القرين من الخروج فائزا 119-106.