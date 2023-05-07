

ابتعد مان سيتي اربع نقاط عن ارسنال في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه ليدز 2-1 ليزيد الضغط على فريق العاصمة الذي يخوض امتحانا صعبا بدوره ضد نيوكاسل الثالث على ملعب الاخير ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين.



ورفع سيتي رصيده الى 82 نقطة مقابل 78 لارسنال الذي لعب العدد ذاته من المباريات. ونظرا للفارق الشاسع في فارق الأهداف بين سيتي وارسنال، يحتاج الاول الى 8 نقاط من اصل 12 متبقية للتتويج باللقب الثالث تواليا والخامس في آخر ستة مواسم.



وسجل الالماني ايلكاي غوندوغان هدفي سيتي في الشوط الأول اثر تمريرتين حاسمتين من الجناح الجزائري رياض محرز (19 و27)، قبل ان يرد ليدز بهدف متأخر للمهاجم الاسباني رودريغو (85).



وحقق تشلسي اول فوز له بإشراف مدربه المؤقت ونجمه السابق فرانك لامبارد بعد ست هزائم تواليا، اثر عودته ظافرا من ارض بورنموث 3-1.



وسجل الاسكتلندي كونور غالاغر (9) والمدافع الفرنسي بونوا بادياشيل (82) والبرتغالي جواو فيليكس (86) اهداف تشلسي، في حين سجل الاوروغوياني ماتياس فينا هدف بورنموث الوحيد (21).



وحقق توتنهام فوزا صعبا على جاره كريستال بالاس بهدف وحيد سجله هدافه هاري كاين بكرة رأسية في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.



ومني استون فيلا بخسارة ثانية تواليا أمام جاره ولفرهامبتون بهدف وحيد سجله البرتغالي توتي غوميش في الدقيقة التاسعة، ليضمن الفائز بنسبة كبيرة بقاءه بين النخبة الموسم المقبل.



ويحل أرسنال اليوم ضيفا على نيوكاسل في مباراة نارية بين الوصيف «الغنرز»، وأصحاب الأرض الذين يريدون تأمين المركز الثالث والاقتراب أكثر من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



وفي مباراة ثانية لا تقل أهمية، يريد مان يونايتد «الرابع» الابتعاد عن ملاحقه ليفربول صاحب المركز المركز الخامس، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال عبور بوابة مستضيفه وست هام الذي يريد الابتعاد عن مناطق الخطر بصورة مؤكدة.