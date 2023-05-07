

تقدم لايبزبغ للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على مضيفه فرايبورغ 1-0 في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني. وتعرض يونيون برلين لهزيمة مفاجئة على ملعب أوغسبورغ 1-0 ليفقد موقعه في المركز الثالث.



وفي باقي المباريات، فاز هوفنهايم على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 3-1، وبوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه بوخوم 2-0، وهيرتا برلين على ضيفه شتوتغارت 2-1.



فرنسا



بعدما كان مرتاحا تماما على وضعه ويسير بثبات نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي، يجد باريس سان جرمان نفسه في دوامة من الغضب والمشاكل بسبب تراجع نتائجه واتهام لاعبيه بعدم الولاء لألوان النادي من بينها مشكلة النجم الأرجنتيني ميسي الذي اعتذر بسبب مغادرته للسعودية دون تصريح من النادي. وقد يكون نادي العاصمة محظوظا لكون مباراته اليوم في المرحلة 34 على أرض تروا الجريح، بعيدا عن ملعبه «بارك دي برانس»، لأن ذلك سيجنبه مشاهد لا يرغب أي ناد في رؤيتها.