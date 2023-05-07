تحتفل دار الأوبرا في مدينة ليل الفرنسية بالذكرى المئوية لتأسيسها عام 1923 بصيغة عصرية لأوبرا «دون جوفاني» لموزار وبسلسلة من الحفلات الراقصة، على ما أعلنته الجمعة خلال مؤتمر صحافي عن برنامجها لموسم 2023-2024. وأوضحت مديرة الدار كارولين سونرييه أن أوبرا «دون جوفاني» التي تعد من «روائع» موزار، ستقدم في افتتاح الموسم في مطلع أكتوبر المقبل بإشراف قائدة الأوركسترا وعازف البيان القيثاري إيمانويل آييم.



وكان هذا العمل الأوبرالي قدم لدى افتتاح الدار مجددا عام 2003 بعد إغلاقها خمس سنوات لإعادة تأهيلها.



وأشارت إلى أن هذه النسخة من «دون جوفاني» تتناول «موضوعا حاضرا جدا سواء في أعمال موزار أو في الواقع الراهن، وهو الإغواء كوسيلة للحصول على السلطة، وكيف يمكن أن يكون مسيئا أو حتى عدوانيا».



ويجري المخرج البلجيكي غي كاسييه من خلال العمل قراءة «سياسية منغمسة في القضايا الاجتماعية المعاصرة»، ويرفق الحركة على الخشبة بمشاهد فيديو.



وتقدم «أوبرا ليل» بعد مائة عام بالتمام والكمال تقريبا على افتتاحها، حفلة موسيقية في 11 أكتوبر تستعيد برنامج ليلة افتتاح الدار في 7 أكتوبر 1923.