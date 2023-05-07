

منصور السلطان



تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، من إغلاق 24 قضية سلب وافدين وبقالات بانتحال صفة مباحث، وذلك عقب القبض على 4 مواطنين من ارباب السوابق. وقال مصدر امني لـ «الأنباء»: عقب تزايد قضايا سلب بصفة مباحث والعنف أحيانا لآسيويين وعرب وبقالات ومحلات، تم تشكيل فرقة وضبط مواطنان ثبت تورطهما في 9 قضايا ارتكبت بمنطقة أبو حليفة.



وأضاف المصدر: أسفرت تحريات فرقة المباحث عن توقيف مواطنين آخرين اعترفا بارتكاب 15 قضايا سرقة وسلب بالقوة، وأنهما يصرفان حصيلة السرقات على الليالي الحمراء والتعاطي. هذا، وعرض المتهمون الأربعة على عدد من المجني عليهم في طابور عرض فتم التعرف عليهم.