تجري شرطة إحدى مناطق نيوجيرزي تحقيقا في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة بصورة غير قانونية، داخل غابة صغيرة في الولاية المحاذية لنيويورك.



وتعود الحادثة التي تناولتها الصحف المحلية وصحيفة نيويورك تايمز مؤخرا، إلى الأسبوع الفائت، بعدما نشر شخص كان يتنزه في المنطقة صورا عبر فيسبوك تظهر أكواما من المعكرونة ملقاة في غابة صغيرة وتحديدا على حافة مجرى مائي في مدينة أولد بريدج المحاذية لمدينة نيويورك.



وأشار المسؤول في البلدية هيمانشو شاه، في بريد الكتروني تلقته وكالة «فرانس برس» الجمعة، إلى أن «مئات الكيلوغرامات من المعكرونة غير المطبوخة أفرغت من عبواتها وألقيت على حافة المجرى المائي». وبمجرد التحقق من صحة الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل، أرسل موظفون من البلدية وعناصر من الشرطة إلى مكان الواقعة.



ويسكن نيوجيرزي المحاذية لولاية نيويورك عدد كبير من المجموعات المتحدرة من أوروبا كأميركيين من أصل إيطالي. ويقول 17% من سكانها أنهم يتحدرون من إيطاليا.



وفي أقل من ساعة، جمعت هذه الكميات من المعكرونة التي بدأت تتعفن، بحسب البلدية التي أكدت أن الشرطة المحلية فتحت تحقيقا بالواقعة.