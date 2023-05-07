على غرار معظم الفتيان اليابانيين في سنه، يحب ماهولو تيراجيما البيسبول وألعاب الفيديو، لكن بما أنه ممثل في كابوكي، يخصص جزءا من وقته لممارسة هذا النوع المسرحي الذي يتضمن القيام بحركات بالسيف والرقص بالمروحة.



وبدأ هذا الطفل الياباني من أصل فرنسي والبالغ عشر سنوات يشارك للمرة الأولى رسميا هذا الأسبوع في مسرحيات كابوكي مستخدما اسما مسرحيا جديدا هو أونوه ماهولو، على مسرح كابوكيزا، الأبرز في طوكيو في مجال كابوكي التقليدي الذي يضم ممثلين ذكورا فقط.



ويقول ماهولو تيراجيما لوكالة «فرانس برس» «إنه عمل صعب»، مشيرا إلى أنه يشعر أحيانا بالغيرة من زملائه في المدرسة الذين لا يمارسون هذا النشاط.



ويتابع «يجب ألا أقترف أخطاء في الرقصات أو السيناريو، وعلي ألا أنسى حركات من مشاهد قتالية»، مؤكدا أن من الصعب أن يكون الشخص ممثل كابوكي وتلميذا في الوقت نفسه. ويقول «لكنني مصمم على النجاح».



تعتبر مشاركة الأطفال في التمثيل شائعة في مسرح كابوكي، إذ يشارك راهنا تسعة فتيان آخرين دون سن الثانية عشرة في عروض مسرحية مماثلة.



ويمثل ماهولو استثناء لسببين: الأول أنه لم يرث هذه الممارسة عن أبيه كما هو معتاد، والثاني أنه أول ممثل كابوكي يحمل جنسيتين رسميا.



فالممثل إيشيمورا أوزايمون الخامس عشر (1874- 1945) الذي تبنته عائلة من الطبقة الوسطى، يرجح أن يكون أبوه فرنسيا أميركيا، لكن جرى التكتم عن أصوله المختلطة.