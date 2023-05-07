توفي عن 86 عاما الكاتب الفرنسي فيليب سوليرس، على ما أفادت السبت دار «غاليمار»، ناشرة أعمال الراحل الذي كان من أبرز وجوه المشهد الأدبي الفرنسي لأكثر من نصف قرن، وفي رصيده أكثر من 80 مؤلفا من بينها عدد من الروايات.



وتولى فيليب سوليرس (وكنيته الأساسية جوايو)، المولود في 28 نوفمبر 1936 في تالانس جنوب غرب فرنسا لعائلة من الصناعيين، تأسيس وإدارة عدد من المجلات.



ونشر سوليرس روايته الأولى بعنوان «وحدة غريبة» وهو في الثانية والعشرين. وبعد ثلاث سنوات، أي في عام 1961، حصلت روايته الثانية «المتنزه» على جائزة ميديسيس المرموقة.



وشارك سوليرس عندما كان كاتبا شابا واعدا، في تأسيس المجلة الأدبية «تل كل» في ربيع 1960.