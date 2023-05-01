«فيلم جديد».

ميج رايان، الممثلة الأميركية، 61 سنة، تعلن عن عودتها من التقاعد للمشاركة، تأليفا وتمثيلا وإخراجا، في فيلم كوميدي جديد مع زميلها الممثل مايكل فوكس، 61 سنة، المصاب بالتوحد، بعنوان: ماذا حدث؟!