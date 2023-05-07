

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة عبر فيها سموه باسمه وباسم الشعب الكويتي عن خالص التهاني بمناسبة تتويج جلالته ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.



وأشاد سموه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط الكويت بالمملكة المتحدة الصديقة، ومؤكدا سموه على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر الصداقة بينهما والارتقاء بأطر التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.