بدر السهيل

تقدم 24 مرشحا اليوم الأحد، إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الثالث من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في السادس من يونيو 2023، ليبلغ إجمالي المرشحين في الأيام الثلاثة الاولى من فتح باب الترشيح 85 مرشحاً في جميع الدوائر، منهم 84 مرشحاً من الذكور، فيما ترشحت سيدة واحدة.

وتقدم اليوم 5 مرشحين في الدائرة الأولى و5 مرشحين في الدائرة الثانية و4 مرشحين في الثالثة ومرشحين اثنين في الدائرة الرابعة، وتقدم 8 مرشحين في الدائرة الخامسة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الثالث النواب السابقون مبارك العرو وعضوا المجلس المبطل الثاني هاني شمس وعضو المجلس المبطل الثالث 2022 حمد المدلج.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح الجمعة باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 17 (أمة 2023) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 14 مايو الجاري.