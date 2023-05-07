قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح، ان مشاركة ممثل صاحب السمو أمير البلاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث تأتي تتويجا وانعكاسا لعمق أواصر العلاقات الكويتية البريطانية التي تربط قيادة البلدين والشعبين والاسرتين الحاكمتين وهي علاقات تاريخية قوية عمرها 124 عاما.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت على هامش مشاركته في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث يوم امس السبت، ان سمو ولي العهد التقى الملك تشارلز الثالث في حفل استقبال في قصر (باكينغهام) يوم الجمعة الماضي ونقل سموه خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ونقل كذلك حرص الكويت على أواصر علاقاتها التاريخية وحرص القيادة في الكويت على هذه العلاقات وعلى تنميتها.

وقال الشيخ سالم ان الملك تشارلز الثالث أعرب من جانبه عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين البلدين وشكر سمو ولي العهد لمشاركته في احتفالية التتويج.

واشار الى ان الملك تشارلز الثالث زار الكويت ثماني مرات حينما كان ولي عهد المملكة المتحدة ويعرف الكويت بشكل جيد ويكن لها المحبة كما انها تحظى بمكانة خاصة لديه.

واكد ان يوم التتويج هو يوم تاريخي بالنسبة للبريطانيين وتشارك فيه الكويت شعبا وقيادة فرحة الشعب البريطاني في هذا اليوم متمنيا لملك بريطانيا كل التوفيق.