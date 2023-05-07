هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد اليوم الأحد، وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وقالت (الداخلية) في بيان صحافي، للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، إن الشيخ طلال الخالد بعث ببرقية تهنئة إلى الوزيرة برافرمان أعرب فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة وتمنياته الصادقة للملك تشارلز الثالث بدوام التوفيق والسداد والعمل على استكمال مسيرة التقدم والنهضة والازدهار للمملكة المتحدة الصديقة وشعبها الكريم.

وأكد الشيخ طلال الخالد في برقيته عمق علاقات الصداقة التي تجمع الكويت بالمملكة المتحدة وتطلعهما الدائم إلى تعزيز وترسيخ أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك على كل الصعد والمستويات لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب الأمنية.