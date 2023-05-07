الإنفاق ارتفع في الربع الأول من 2023 بنسبة 13.75 وبقيمة 1.38 مليار دينار

4.19 مليارات دينار أنفقت «أونلاين» و4.4 مليارات أنفقت للشراء المباشر بنقاط البيع

2.86 مليار دينار تم سحبها «كاش» في 3 أشهر.. 75.7 مليوناً منها سحبت خارج البلاد

علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن المواطنين والمقيمين في الكويت أنفقوا نحو 11.45 مليار دينار في 3 أشهر فقط، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية لما صرفه المواطنون والمقيمون داخل الكويت وخارجها خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023 بما قيمته 1.385 مليار دينار بنسبة ارتفاع بلغت 13.7% قياسا إلى إجمالي الإنفاق خلال الفترة ذاتها من 2022.



وبلغت قيمة ما أنفقه المواطنون والمقيمون للمشتريات «أونلاين» ما قيمته 4.19 مليارات دينار بزيادة نسبتها 25.6% بما قيمته 854.4 مليون دينار خلال أول 3 أشهر من 2023 قياسا إلى إنفاق بلغ 3.337 مليارات دينار في الربع الأول من 2022.



وسجلت المشتريات المباشرة عبر نقاط البيع إنفاقا بلغت قيمته 4.4 مليارات دينار بزيادة نسبتها 11.29% بما قيمته 446.5 مليون دينار مقارنة مع 3.95 مليارات دينار أنفقوها خلال الفترة المماثلة من 2022، بينما ارتفعت قيمة سحوبات الكاش عبر أجهزة السحب الآلي ما قيمته 2.865 مليار دينار بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 2.78 مليار دينار بنهاية مارس 2022.