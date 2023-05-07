أحمد مغربي

أصدرت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تعميما بنقل 9 رؤساء فرق من الشركة اعتبارا من الأحد 14 الجاري.

وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس التنفيذي في «كيبك» وليد البدر، أنه تم نقل مشعل خليل الدوخي ليصبح رئيس فريق خدمات العملاء، ونقل عبدالوهاب محمد الكندري ليصبح رئيس فريق إدارة القدرات وتطوير القياديين، ونقل عدنان محمد السبتي ليصبح رئيس فريق تطوير العاملين، ونقل محمد عبدالعزيز عبدالرحمن ليصبح رئيس فريق ادارة سلامة التصنيع، ونقل قصي ابراهيم السماعيل ليصبح رئيس فريق الهندسة، ونقل علي المرزوقي ليصبح رئيس فريق ادارة وصيانة المكاتب، ونقل عادل عباس احمد ليصبح رئيس فريق مراقبة المشروع وضمان الجودة، ونقل عبدالعزيز عبدالله الروغاني ليصبح رئيس فريق ضمان الجودة، ونقل أحمد محمد البهبهاني ليصبح رئيس فريق الدعم الفني للأمن والإطفاء.