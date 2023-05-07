قالت المرشحة السابقة عن الدائرة الانتخابية الثانية وعضو مجلس الأمة 2022 المبطل عالية الخالد: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».



وأضافت الخالد، في بيان صحافي، «عملا بهذا القسم الشريف، معنى ومضمونا ودلالة، ولكون الأمة مصدر السلطات، والعدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، وللأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، وانطلاقا من قدسية الوطن المتجلية في الحقوق والواجبات، وإيمانا بهذا الوطن وإمعانا في المحافظة على الهوية الوطنية، أعلن ترشحي لمجلس 2023 متبعة النهج الذي أعلنته من قبل ومتمسكة بالمواقف التي دافعت عنها ونافحت من أجلها، أملا في ترسيخ معنى المواطنة وتعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على الوطن ومقدراته».



وأوضحت الخالد أن شعارها الانتخابي هو «جرأة.. لا يجرؤ عليها الآخرون».