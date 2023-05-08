عبدالعزيز الفضلي



تمهيدا لصرف دفعات الصندوق المالي المدرسي، طلب الوكيل المساعد للشؤون المالية بالتكليف في وزارة التربية سعود الجويسر من وكيل التعليم العام ضرورة إرسال كشف خاص بحساب الصندوق المالي المدرسي من الفترة 1 يناير 2023 حتى 31 مارس 2023، وذلك حتى يتسنى صرف دفعات الصندوق المالي المدرسي.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن إدارة الشؤون المالية «مراقبة الميزانية والحسابات» تتولى تمويل حسابات الصندوق المالي المدرسي على دفعتين، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى تكون في بداية العام الدراسي لجميع المدارس ويتم الصرف منها حتى 31/3/2023 ويتم التحويل حسب الحاجة وحسب الرصيد المتوافر لكل جهة على أن يخصم أي مبلغ لم يستهلك خلال العام الدراسي من الدفعة الثانية للصندوق المالي.