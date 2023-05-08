أعلنت القائمة بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.رواء الجارالله أن عملية التسجيل المبكر للفصل الدراسي الصيفي 2023/2022 ستكون خلال الفترة من 9 إلى 14 الجاري وفقا لمواعيد محددة لكل طالب باستخدام شبكة الإنترنت فقط.



وبينت أنه يمكن للطلبة تعديل جداولهم خلال فترات السحب والإضافة الممتدة حتى تاريخ 7 يونيو 2023 كما هو موضح بالخطة الزمنية.



وقالت د.الجارالله إنه يمكن للطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الصيفي التسجيل عن طريق تعبئة نماذج إلكترونية (عن بُعد) خلال الفترة من 29 مايو إلى 5 يونيو المقبل.



وأفادت بأن عمادة القبول والتسجيل ستقوم بإرسال رسائل قصيرة عبر الهواتف النقالة لكل طالب مسجل رقم هاتفه ضمن بياناته الجامعية لإبلاغه بموعد دخوله لنظام التسجيل كما يمكن معرفة هذا الموعد من خلال نظام التسجيل: http//portal.ku.edu.kw/sis.