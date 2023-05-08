الديحاني: المركز يتيح الفرصـة للشباب للقاء قـادة التغييـر في عالـم التكنولوجيا

التسجيل متاح للفئة العمرية من 21 إلى 35 عاماً خلال الفترة مـن 7 إلى 13 الجاري

المعرض نافذة مهمة لإبراز إمكانات الشباب وقدراتهم على التطور في هذا المجال



ثامر السليم



أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن دعم 8 مبادرين من أصحاب الابتكارات والمشاريع التكنولوجية من فئة الشباب الكويتي لعرض المشاريع والأفكار التكنولوجية الكويتية في معرض جايتكس أفريقيا التقني والذي سينطلق في نهاية مايو 2023 في مدينة مراكش في المملكة المغربية.



وفي هذا الصدد قال المدير العام لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني على هامش مؤتمر صحافي أقيم أمس، إن المركز يتيح الفرصة للشباب للقاء قادة التغيير في عالم التكنولوجيا في الحدث الأكبر للشركات الناشئة في العالم وهو معرض جايتكس أفريقيا التقني في المملكة المغربية، مشيرا إلى أن المعرض يعد كنافذة مهمة لإبراز إمكاناتهم وقدراتهم على التقدم والتطور في هذا المجال المهم.



وذكر الديحاني أن «جايتكس أفريقيا» يعد من أكبر الفعاليات التكنولوجية في القارة، ويعتبر ملتقى لعمالقة التكنولوجيا والحكومات والشركات الصغيرة والناشئة والمتوسطة والمبرمجين والمستثمرين والأكاديميين للتعاون لتسريع واستكشاف مشاريع جديدة وطرح أفكار إبداعية ومختلفة، لافتا إلى أن المركز سيقوم بفتح باب التقديم للراغبين من الشباب الكويتي بعرض أفكارهم ومشاريعهم التكنولوجية بالمعرض حيث التسجيل متاح للفئة العمرية من 21 إلى 35 عاما وذلك خلال الفترة من 7 مايو إلى 13 مايو 2023 مبينا أن المركز سيعرض المشاريع ويقوم بدراستها ليتم اختيار وترشيح المشاريع المشاركة في المعرض يوم 20 مايو 2023.



وتابع قائلا: إن متابعة ودعم المركز للشباب الكويتي المبتكر والمبدع تعكس التزامه المستمر في تعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي في الكويت، وخاصة لأصحاب الأفكار التكنولوجية الواعدة. إن الهدف الرئيسي للمركز هو اكتشاف واختيار الأفراد ذوي الإمكانات العالية وتطوير مواهبهم، بهدف مساعدتهم على تحقيق أهدافهم الكاملة في عالم التكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم توفير فرص تفاعلية للتعاون والتبادل العلمي بين رواد الأعمال والمبتكرين الطموحين، حيث يواصل المركز جهوده المستمرة في دعم وتمكين الشباب الكويتي، وخاصة أصحاب الأفكار التكنولوجية، ليكونوا عناصر فاعلة في تعزيز التطور والابتكار في مجال التكنولوجيا، وبذلك يسهم المركز في بناء مستقبل واعد للكويت.