عبدالعزيز الفضلي



شاركت وزارة التربية في اجتماع «التعليم الجيد» على مستوى دول التعاون والذي أقيم في مملكة البحرين، وذلك بفريق العمل المكلف من الموجهة العامة للعلوم منى الأنصاري، ومراقب التخطيط التربوي عبدالعزيز السهو، ومراقبة القياس والتقويم وضحة الظفيري.



وهدف الاجتماع إلى رصد مواقف وجهود دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «التعليم الجيد»، حيث تمت مناقشة الدور البارز لوزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي في التنسيق مع مراكز اليونيسكو الإقليمية وإسهام ذلك في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بوجه عام وغايات الهدف الرابع على وجه الخصوص.



وقد عقد الفريق اجتماعه الثامن في مملكة البحرين على مدى يومي 3 و4 الجاري، واستعرضت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال الاجتماع متابعاتها لقرارات الاجتماع السابق وأبرز ما تم إنجازه من توصيات، تلا ذلك استعراض كل من مكتب التربية العربي لدول الخليج والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهودهما المبذولة وإنجازاتهما لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.