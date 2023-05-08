أعلن مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية عن فتح باب الترشح لجائزة البابطين للإبداع الشعري في الدورة الـ 19 لعام 2024، وتتضمن اول فروع الجائزة جائزة الإبداع الشعري في مجال نقد الشعر، وقيمتها أربعون ألف دولار وتمنح لأحد نقاد الشعر أو دارسيه المتميزين ممن قدموا في دراساتهم وأبحاثهم إضافة مهمة في تحليل النصوص الشعرية، او تقديم رؤية جديدة لظاهرة شعرية محددة قائمة على أسس علمية. ويشترط أن يحدد المتقدم عنوانا واحدا من مؤلفاته للترشح للجائزة، كما يجب ألا تكون المؤلفات المرشحة من رسائل الماجستير أو الدكتوراه، وألا يكون قد مضى على صدور أحدثها أكثر من عشر سنوات تنتهي في 31/12/2023. أما الجائزة الثانية فهي لأفضل ديوان شعر وقيمتها عشرون ألف دولار، وتمنح لصاحب أفضل ديوان شعر صدر خلال خمس سنوات تنتهي في 31/12/2023. ويشترط في المتقدم لهذه الجائزة ان يتقدم بديوان واحد فقط ويكون منشورا ورقيا. والجائزة الثالثة هي جائزة أفضل قصيدة، وقيمتها عشرة آلاف دولار وتمنح لصاحب أفضل قصيدة منشورة في احدى المجلات الأدبية او الصحف او الدوريات الشعرية او ان تكون قد صدرت في كتاب مستقل خلال عامين ينتهيان في 31/11/2023.



ومن شروط هذه الجائزة أن يقدم المتسابق قصيدة واحدة فقط ويرفق بها الأصل المنشور، ولا تقبل القصائد المنشورة في نشرات دعائية أو إلكترونية أو إعلانية. أما الجائزة الرابعة فهي الجائزة التكريمية للإبداع الشعري وقيمتها خمسون ألف دولار وتمنح لشاعر أسهم في إثراء حركة الشعر العربي، وهي جائزة تخضع في تحكيمها لآلية خاصة يضعها ويشرف على تنفيذها رئيس مجلس الأمناء، والمخولون بالترشيح هم أعضاء مجلس أمناء المؤسسة فقط. وضمن فروع الجوائز المقدمة جائزتان الخامسة منها للشعراء الشباب وتمنح لمن تقل أعمارهم عن 35 عاما، وتتضمن جائزة أفضل ديوان شعر للشعراء الشباب وقيمتها عشرة الآف دولار، والجائزة السادسة ستمنح لأفضل قصيدة للشعراء الشباب وقيمتها خمسة الآف دولار.



ويشترط في هذا الفرع من الجائزة أن يكون العمل منشورا نشرا ورقيا.