

يعقوب العوضي



يلتقي منتخب الكويت لهوكي الجليد نظيره البحريني اليوم في ثاني مبارياته بالمجموعة الأولى في بطولة كأس العرب الأولى للعبة للرجال التي افتتحت مساء أمس الأحد حتى 13 الجاري بمشاركة 8 منتخبات وينظمها نادي الألعاب الشتوية. ويسعى «أزرق الهوكي» إلى تحقيق فوز يقربه من الوصول لنصف النهائي، كما تشهد ذات المجموعة قمة أفريقية تجمع الجزائر مع تونس، فيما تشهد المجموعة الثانية مباراتين أيضا، حيث تلعب السعودية مع عمان في لقاء خليجي خالص، فيما تلتقي مصر ولبنان في مباراة قوية. وكان منتخب عمان قد قص شريط البطولة بتحقيق فوز مهم على مصر بنتيجة 9-4 بعد أداء قوي للعمانيين ليحصدوا 3 نقاط مهمة في افتتاح مشوارهم. وفي هذا الصدد أعربت رئيسة وفد المنتخب العماني للبطولة شريفة العوفي، عن سعادتها بفوز منتخب بلادها في أولى مباريات البطولة بعد ظهور اللاعبين بهذا المستوى الكبير أمام منتخب مصر القوي، مضيفة أن طموحهم هو التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة ومن ثم المنافسة على اللقب. وأشادت العوفي بالتنظيم المميز للجنة المنظمة الكويتية للبطولة من كل النواحي، متوقعة أن تحفل مباريات البطولة بمستويات كبيرة تعكس تطور رياضة هوكي الجليد العربية.



وفي سياق آخر، تلقى رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي دعوة للانضمام لعضوية الاتحاد الإسلامي الرياضي لهوكي الجليد والمشاركة في الاجتماع الأول للاتحاد المقرر عقده في جمهورية تتارستان الإسلامية في مايو المقبل.