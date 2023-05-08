

أعاد أرسنال الفارق مع المتصدر مان سيتي إلى نقطة واحدة بفوزه مساء أمس على مضيفه نيوكاسل يونايتد 2-0، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأحرز مارتن أوديغارد (14) ومدافع نيوكاسل فابيان شار (71 بالخطأ في مرماه)، هدفي «المدفعجية». وارتفع رصيد أرسنال بهذا الفوز إلى 81 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف «السيتي» الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 65 نقطة، وبات مهددا بفقدان المركز الثالث.



وزاد ليفربول الضغط علىصاحب المركز الرابع بفوزه على برينتفورد 1-0 على ملعب «أنفيلد»، ليحقق «الريدز» فوزه السادس تواليا وكان على برينتفورد بهدف لمهاجمه المصري محمد صلاح (13)، رافعا رصيده الى 62 نقطة في المركز الخامس.



من جهته، أبدى مدرب ليفربول يورغن كلوب، فخره واعتزازه بأداء فريقه، وقال: «قدمنا أفضل أداء دفاعي رأيته في حياتي أمام أفضل فريق في الكرات الثابتة لعبت أمامه، لم نقدم فرصة حقيقية مع 50 أو 60 كرة ثابتة، هذا ما شعرت به على الأقل، كان ذلك بسبب تركيز اللاعبين».



وأثنى كلوب بنجم الفريق محمد صلاح الذي وصل إلى الهدف رقم 100 على ملعب «أنفيلد» وتساويه في المركز الخامس للهدافين التاريخيين للفريق بـ١٨٦ هدفا مع جيرارد، وقال: «لا أستطيع رؤيته يتوقف، هذه طبيعته فقط، يجب أن تكون لديك هذه الرغبة في تسجيل الأهداف، غالبا ما ينسى الناس عدد الأهداف التي يصنعها أيضا، كثيرا ما يشارك». وتقام مساء اليوم 3 مواجهات ضمن الجولة الـ35، حيث يلتقي في الأولى فولام مع ليستر، ثم يستضيف برايتون نظيره إيفرتون، وفي ثالث المباريات يحل ساوثهامتون ضيفا على نوتينغهام فورست.