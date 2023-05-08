خطا يوفنتوس خطوة مهمة نحو المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الثمين خارج ملعبه على أتالانتا 2-0 ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



وارتقى يوفنتوس الى المركز الثاني مستغلا سقوط لاتسيو أمام ميلان 0-2 السبت رافعا رصيده الى 66 نقطة متقدما بفارق بفارق 5 نقاط عن ميلان الخامس قبل نهاية الدوري بـ 4 مراحل.



أما أتالانتا فاحتفظ بالمركز السادس بفارق 5 نقاط عن إنتر صاحب المركز الرابع وآخر المتأهلين الى دوري الأبطالي في الوقت الحالي.



كما تغلب انتر ميلان على روما 2-0، في تجربة مهمة وناجحة قبل المواجهة القارية المرتقبة مع جاره اللدود ميلان الأربعاء المقبل، وذلك في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من البطولة.



ليعزز إنتر مركزه الرابع برصيد 63 نقطة، فيما بقي روما سابعا برصيد 58 نقطة بعد ان حصد نقطتين فقط من آخر أربع مباريات ليبتعد أمل المشاركة في دوري ابطال اوروبا لفريق العاصمة اقله عن طريق الدوري، لأنه يستطيع تأمين ذلك عبر فوزه بالدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) حيث يواجه باير ليفركوزن الالماني في نصف النهائي الخميس المقبل.



على الملعب الاولمبي في روما، كان إنتر الطرف الافضل في مواجهة فريق يعاني من اصابات كثيرة في صفوفه والاكثر فعالية امام المرمى، فافتتح التسجيل بواسطة فيديريكو ديماركو مستغلا تمريرة عرضية من الظهير الهولندي الدولي دنزل دامفريش ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (33)، ثم حسم المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو النتيجة بعد تمريرة حاسمة من الارجنتيني لاوتارو مارتينيس (74).وعلى الرغم من محاولات فريق العاصمة لتعديل النتيجة في ربع الساعة الاخير، لكنه لم يفلح في ذلك.



وضمن ذات الجولة تغلب كريمونيزي على سبيزيا 2-0.