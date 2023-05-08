أحكم بايرن ميونيخ قبضته على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه الصعب على مضيفه فيردر بريمن 2-1، السبت ضمن منافسات المرحلة 31. وانتظر بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية حتى الدقيقة 62 من الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عبر سيرج غنابري، قبل أن يضيف البديل لوروا سانيه الثاني بعد 10 دقائق. وسجل هدف بريمن الوحيد البديل نيكلاس شميت (87) في ثالث أهدافه في الدوري هذا الموسم.



وعزز بايرن ميونيخ صدارته للترتيب مع 65 نقطة، وذلك قبل 3 مراحل من النهاية.



علق غنابري على فوز فريقه قائلا: «لقد قمنا بعملنا ولدينا فارق جيد من النقاط الآن، لن يكون الأمر سهلا عليهم أمام فولفسبورغ».



ولم ينجح فيردر بريمن في الفوز في عقر داره على بايرن منذ أكتوبر 2006، في سلسلة من 16 هزيمة وتعادل، علما أن الفريق المضيف هو صاحب أسوأ سجل على ملعبه هذا الموسم مع 5 انتصارات فقط مقابل تعادل و10 هزائم، حيث يعود فوزه الأخير أمام بوخوم 3-0 في 25 فبراير. وقال مدرب «البايرن» توماس توخيل عقب فوز فريقه: «يجب أن نلعب من دون غرور في المباريات القليلة المقبلة، الأمر كله يتعلق بتجاوز الخط الآن».



فرنسا.. موناكو يتشبث بالرابع



وفي الدوري الفرنسي، عزز موناكو مركزه الرابع بفوزه خارج ملعبه على أنجيه صاحب المركز الأخير 2-1 الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم. واستغل فريق الإمارة خسارة منافسيه المباشرين على مقعد في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل، ليل ورين أمام رينس ونيس تباعا السبت، ليبتعد عنهما بفارق 5 و8 نقاط تواليا. وعانى موناكو في الدقائق الـ 25 الأخيرة للمحافظة على تقدمه قبل أن يخرج بـ 3 نقاط ثمينة.