قاد البرازيلي رودريغو فريقه ريال مدريد للظفر بلقبه العشرين في مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بتسجيله هدفي الفوز على أوساسونا 2-1 السبت على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية. وأنهى رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فترة عجاف استمرت 9 أعوام وتحديدا منذ لقبهم الأخير في المسابقة عام 2014.



افتتح الريال التسجيل عبر رودريغو في الدقيقة الثانية، وعادل لوكاس تورو لأوساسونا (58)، قبل أن يضيف البرازيلي الثاني بتسديدة من مسافة قريبة استقرت في الشباك (70).



وقال رودريغو بعد الفوز: «أنا سعيد جدا، كنا نتحدث عن هذه الكأس هذا الأسبوع، لقد مر وقت طويل منذ أن فاز ريال مدريد بهذه المسابقة».



وبعدما حسم لقب الدوري منطقيا لصالح برشلونة واكتفائه بالمنافسة على الوصافة «الشرفية» مع جاره أتلتيكو مدريد، ظفر ريال بلقبه الأول هذا الموسم من أصل اثنين ممكنين بما أنه يواصل الدفاع عن لقب دوري الأبطال حيث يخوض مواجهة شاقة مع مانشستر سيتي الإنكليزي.



ويحمل برشلونة الرقم القياسي للمسابقة التي انطلقت عام 1903 مع 31 لقبا، أمام بلباو (23) وريال (20).



واستفاد النادي الملكي من خبرته في المباريات النهائية التي قادته الى 61 لقبا كبيرا على صعيد الكؤوس، بينها 14 في دوري الأبطال، من دون احتساب ألقابه الـ35 في الدوري الإسباني، لحسم المباراة ضد فريق لم يسبق له أن وصل الى هذا المسرح سوى مرة واحدة في تاريخه عام 2005 حين خسر نهائي الكأس أمام ريال بيتيس بركلات الترجيح.



كما ارتدت مواجهة السبت أهمية معنوية أيضا لأنشيلوتي حيث بات يتأخر بفارق لقب يتيم عن رقم الفرنسي زين الدين زيدان من حيث عدد الألقاب كمدرب للنادي الملكي (11).



ويملك الإيطالي حاليا 10 ألقاب، وفوزه بدوري الأبطال سيجعله على المسافة ذاتها من بطل مونديال 1998 الذي يحتل المركز الثاني على لائحة الشرف التاريخية خلف ميغيل مونيوس (14 لقبا خلال 15 عاما كمدرب للفريق بين 1960 و1974).



واعتبر وصول النادي الباسكي الذي التزم الاستمرارية مع مدربه ياغوبا اراساتي إلى نهائي الكأس مفاجأة كبيرة بالنسبة لفريق تضم خزائنه أربعة ألقاب في الدرجة الثانية وسبعة في الثالثة.



من جانبه، قال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بعد الفوز: «مباراة صعبة، معقدة، كانت تنافسية حتى النهاية، لقد عانينا في بعض الأوقات، استحققنا الفوز بها، وأعتقد أن هذه الكأس جاءت في لحظة مهمة، لقد مررنا بجولات تصفيات صعبة للغاية، وهي مكافأة على الجهد المبذول ضد منافسين أقوياء للغاية والآن نفكر في يوم الثلاثاء (مواجهة مان سيتي)».