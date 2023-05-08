يحيى حميدان



ودَّع الساحل منافسات دوري «زين» الممتاز لكرة القدم بفوز كبير على التضامن بثلاثية نظيفة على ستاد نادي الشباب مساء أمس في الجولة السادسة والأخيرة من دور تحديد البقاء والهبوط، علما أن الفريقين ضمنا الهبوط لـ «دوري المظاليم» قبل عدة جولات بشكل رسمي.



وارتقى الفائز برصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع والأخير من هذا الدور، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 23 نقطة في المركز الثالث.



وقدم «العنيد» أداء هجوميا طيبا، وسنحت له عدة فرص لهز الشباك عن طريق النيجيري توني إيدجو والبديل عبدالله الرشيدي، لكنه اصطدم بحضور لافت من حارس «أبناء أبو حليفة» عبدالرحمن المجدلي، الذي أحبط كل محاولات التضامن.



وجاءت أهداف الساحل عن طريق العُماني حمد الحبسي باختراقه العمق الدفاعي للمنافس ووضع الكرة في شباك حارس التضامن عبدالرحمن عجاج (55)، وأضاف الظهير الأيمن الجزائري طارق عجون الهدف الثاني من متابعة لكرة زميله البرازيلي جيوفاني داسيلفا (66)، وسجل عجون الهدف الثالث لـ «أبناء أبو حليفة» بتمريرة جميلة من جيوفاني (78).