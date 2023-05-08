

هادي العنزي



نجح فريق كرة السلة بنادي الفتاة في تحقيق ثنائية مميزة عقب الفوز بكأس الاتحاد اثر تغلبه في النهائي على سيدات نادي القرين 87-70، ليجمع لقبي الدوري والكأس، فيما ذهب المركز الثالث لسيدات نادي سلوى الصباح بعد تفوقه على فتيات العيون 94-38. وتوج أمين السر العام في اتحاد السلة عبدالرحمن الخباز، وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة النسائية وليد الشمري الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى.



وقد أشاد وليد الشمري بتطور المستوى الفني لكرة السلة النسائية. وقال لـ «الأنباء»: «سعدنا بالأداء القوي الذي قدمه طرفا المباراة النهائية، ونأمل مزيدا من التقدم في المواسم المقبل، ومشاركة أندية أكثر في مسابقات كرة السلة للسيدات»، مشيدا بدعم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد للجنة النسائية، وحرصهم على تذليل كل العقبات. وأشار إلى أن كرة السلة النسائية تحظى باهتمام كبيرة من قبل مجلس الإدارة، وتنتظرها مشاركات دولية متعددة في الفترة المقبلة، مضيفا: «نسعى للمشاركة في البطولة العربية للسيدات التي ستقام في مصر من 3 حتى 10 يوليو المقبل، والبطولة العربية للأندية للسيدات خلال الفترة من 6 حتى 15 سبتمبر المقبل في المغرب».



العربي والصليبخات



إلى ذلك، يلتقي العربي مع نظيره الصليبخات في الدور التمهيدي لكأس الاتحاد في الـ 6:00 مساء اليوم، على صالة قشيعان المطيري بنادي النصر. ويتوقع أن تكون المواجهة متكافئة بين الفريقين، وإن كانت هناك أفضلية نسبية للصليبخات الذي هبط مؤخرا من الدوري الممتاز، فيما لايزال العربي في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.