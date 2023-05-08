

إبراهيم مطر



يعقد غدا اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش في مقر الاتحاد بمنطقة جنوب السرة لانتخاب مجلس ادارة جديد للفترة الانتخابية المقبلة (2023 ـ 2027). وقد تقدم للترشح للانتخابات وليد الصميعي (اليرموك) على منصب الرئيس، وخالد جارالله الحبيب (خيطان) على منصب نائب الرئيس، وحامد العمران (القرين) على منصب أمين السر، ومشعل الشرقاوي (الشباب) أمين الصندوق. وعلى منصب أمين السر المساعد، ترشح كل من حمد سعود الدغيم من نادي التضامن، وعادل الغريب من نادي السالمية، وعبدالله فهران العدواني من نادي برقان أمين الصندوق المساعد، واحمد سعيد العدواني من نادي النصر عضو، وعمر القضيبي من نادي الكويت عضو. وستكون الانتخابات فقط على منصب أمين السر المساعد بين حمد الدغيم وعادل الغريب، فيما ستحسم بقية المناصب بالتزكية.