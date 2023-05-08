اختتمت السبت فعاليات معرض الكتاب الإسلامي الخامس والأربعين والذي أقامته جمعية الإصلاح الاجتماعي تحت شعار «القراءة حياة» خلال الفترة من 30 أبريل إلى 6 مايو بأرض المعارض في مشرف، بمشاركة 80 جهة ودار نشر وحضور 15 ألف زائر حسب إحصائية مبدئية.



وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية عبدالرحمن الشطي: كان للمعرض هذا العام طابع مميز، فهو أول معرض منذ جائحة كورونا وأقيم تحت شعار «القراءة حياة»، بمشاركة 80 جهة ودار نشر من الكويت والدول العربية والإسلامية، وتميز أيضا بمشاركة أكثر



من 50 متطوعا ومتطوعة في تنظيم الفعاليات التي



تمثلت في 40 فعالية وورشة عمل و7 محاضرات،



وحرصت إدارة المعرض على تكريم المتطوعين في اليوم الختامي.