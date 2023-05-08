أطلقت «لولو هايبر» ماركت الكويت إحدى سلاسل البيع بالتجزئة الرائدة في البلاد، عرضها الترويجي لأزياء الصيف، والذي يضم ملابس وأحذية مخفضة السعر من أفضل العلامات التجارية للأزياء.



ويستمر العرض من 6 إلى 16 مايو الجاري ومتاح في جميع منافذ «لولو هايبر» ماركت في الكويت، سواء عبر الإنترنت أو بالأسواق، وتم اطلاقه في 6 مايو بمنفذ «لولو هايبر» بحضور كبار مصممي الأزياء من المدينة، كما شهد حفل الإطلاق عرض أزياء للأطفال مع موضوع صيفي، بمشاركة أكثر من 100 طفل، وحصل جميع المشاركين على جوائز ترضية، بينما حصل الفائزون بالجوائز الأولى والثانية والثالثة على هدايا قيمة.



ويفخر «لولو هايبر» ماركت الكويت بشراكته مع أفضل العلامات التجارية للأزياء، بما في ذلك ديباكر وايتن وماركو دوناتلي وكورتجياني وتوم سميت، لتقديم مجموعة واسعة من الملابس والأحذية الصيفية للعملاء، ويوفر العرض الترويجي للعملاء فرصة شراء عناصر أزياء عالية الجودة بأسعار مخفضة، ما يجعلها فرصة مثالية لتحديث خزانة ملابسهم الصيفية.



وشمل العرض الترويجي أيضا مصممي الأزياء الذين قدموا للعملاء عروضا توضيحية تجريبية للملابس الصيفية، بالإضافة إلى النصائح والمشورة حول كيفية تصميمها، كما حضر مدونو مقاطع الفيديو الموضة لشرح أحدث اتجاهات وأزياء لولو هايبر ماركت للعملاء، والتي شاركوها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.