

تستعد طيران الجزيرة لإطلاق خط رحلات مباشر إلى مطار سفنكس الدولي في مصر، وذلك اعتبارا من يوم 16 مايو 2023، حيث ستخدم هذه الرحلات الجديدة المسافرين المتوجهين إلى كل من القاهرة الكبرى ومدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وكذلك محافظتي الفيوم وبني سويف، نظرا لموقع هذا المطار الجديد الذي يبعد ساعة واحدة عن وسط القاهرة وساعتين عن مطار القاهرة الدولي. كما يخدم هذا المطار الجديد السياح الذين أصبح بإمكانهم التوجه مباشرة إلى مناطق أخرى في مصر، بما في ذلك المعالم التاريخية كالأهرامات والمتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه في الجيزة، بالإضافة إلى منتجعات البحر الأحمر الشهيرة في شرم الشيخ والغردقة.

وبهذه المناسبة، قال روهيت راماشاندران، الرئيس التنفيذي في شركة طيران الجزيرة: فخورون بأن نبدأ بتسيير هذا الخط الجديد إلى سابع مطار في مصر، وأن تكون طيران الجزيرة أول شركة طيران خليجية تخدم مطار سفنكس الدولي بـ 4 رحلات أسبوعية على مقربة من الوجهات السياحية الرائعة في مصر، فيما نقدم أيضا خيارا إضافيا للسفر إلى مصر بأسعار تنافسية تناسب الطلاب الكويتيين وفئة المقيمين المصريين الذين يزورون عائلاتهم. اغتنم هذه الفرصة بشكل خاص للتقدم بالشكر لوزارة الطيران المدني المصرية على جهودها الدؤوبة لفتح المزيد من المطارات لنقل المسافرين إلى هذا البلد الجميل.

ويستوعب مطار سفنكس الدولي المكون من مبنيين 900 مسافر في الساعة، في حين تصل سعته السنوية إلى 1.2 مليون مسافر، الأمر الذي يسهل رحلة الركاب القادمين والمغادرين عبر المطار. كما يهدف هذا المطار إلى تخفيف ازدحام حركة الركاب في مطار القاهرة، وكذلك تخفيف حركة المرور في العاصمة المصرية، حيث يمكن للمسافرين تجنب ما يقارب الساعتين من ازدحام الطرق خلال فترات الذروة عند اختيارهم



السفر عبر مطار سفنكس الدولي.