

عين بنك الخليج مشعل الوزان رئيسا لوحدة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي. ويأتي ذلك في إطار سياسة البنك لإفساح المجال أمام الكوادر الوطنية لتولي المناصب القيادية، بهدف تعزيز قياداته التي تسهم في نمو وازدهار أعمال البنك، وهو ما يمثل جزءا أساسيا من استراتيجية بنك الخليج 2025.



وسيكون الوزان مسؤولا عن وضع وتطبيق استراتيجية البنك طويلة المدى، والعمل مع القطاعات المختلفة لوضع خططها الاستراتيجية السنوية، ويقود أنشطة تخطيط الأعمال وإدارة المشاريع الاستراتيجية إضافة إلى المشاركة في العديد من المشاريع الاستراتيجية الخاصة بالبنك. جدير بالذكر أن البنك أنشأ الوحدة لتكون مستقلة، تماشيا مع التوصيات التي أصدرها بنك الكويت المركزي في عام 2020، حرصا وتأكيدا على أن يكون القطاع المصرفي الكويتي أكثر استعدادا للمستقبل، ومواكبا للتحديات التي تفرضها أوضاع الاقتصاد العالمي، كما ترفع هذه الخطوة القدرات المصرفية على التنبؤ بالتحديات الداخلية والخارجية، التي فرضتها تطورات أوضاع الاقتصاد العالمي. ويمتلك الوزان خبرات عملية متنوعة في مجال العمل المصرفي تمتد إلى 17 سنة، وشغل العديد من المناصب القيادية والتنفيذية في البنك وخارجه، حيث بدأ الوزان حياته المهنية في شركة وفرة للاستشارات المالية في نيويورك، ومن ثم عمل وتدرج وظيفيا في العديد من الإدارات في مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج خلال الفترة من 2006 الى 2017 وبعدها من 2019 إلى 2022، قبل أن يشغل منصب رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي بالوكالة. كما تولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة. يذكر أن الوزان حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من IE Business School في مدريد ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال مع تخصص في نظم المعلومات والتجارة الإلكترونية من جامعة توليدو في أوهايو، وحاصل على دورات عديدة في مجال القيادة والاستراتيجية من جامعة هارفارد وشيكاغو بوث للأعمال.