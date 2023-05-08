تشكيل لجنة لإنجاز مسوغات التعيين كباحث قانوني مبتدئ تمهيداً لشغل وظيفة «محامي ب» وتلتزم بإعداد تقرير للعرض على وزير البلدية



بداح العنزي



أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة عن قبول جميع المقبولين الاحتياط المتقدمين لوظيفة «محامي البلدية ب» في الإدارة القانونية.



وقال الشعلة: ان ذلك أتى بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتنفيذا لتوجيهات سموه بدعم الشباب الكويتي وأجهزة الدولة بالكفاءة الوطنية.



وأضاف: نسأل الله التوفيق لجميع المقبولين، وأن يعينهم على تحمل المسؤولية والأمانة.



تجدر الإشارة الى ان عدد من تم قبولهم للوظيفة 410 متقدمين.



وفي السياق ذاته، قامت وزارة المالية بتوفير 120 درجة مالية لوظيفة محامي ب للسنة المالية 2024/2023، وذلك بعد تعديل مشروع ميزانية البلدية نظرا لأن طبيعة تلك الدرجات لا تتطلب تكلفة فورية لدخول المتقدمين لتلك الوظيفة برنامجا تدريبيا لا تترتب عليه تكاليف إضافية خلال السنة المالية الحالية.



من جانب آخر، أصدر الوزير فهد الشعلة قرارا بتشكيل لجنة إنجاز مسوغات تعيين محامي البلدية ب.



وجاء في القرار:



مادة أولى: تشكل لجنة لإنجاز مسوغات التعيين والمؤهلين لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ تمهيدا لشغل وظيفة محامي ب ضمن الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية في بلدية الكويت وفقا للإجراءات الواردة بالقرار الوزاري رقم 84/2022 والقرار الوزاري رقم 447/2022.



مادة ثانية: اختصاصات اللجنة:



1 - طلب الأوراق والمستندات ذات الصلة بالمؤهلين ووفقا لإجراءات التعيين المتبعة، وبمراعاة الضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم 84/2022 والقرار الوزاري رقم 447/2022، والمذكرة المرفوعة من قبل المستشار مدير الإدارة القانونية رئيس لجنة المقابلات الشخصية برقم 2082 بتاريخ 20/4/2023، المعتمدة من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات.



2 - إعداد المخاطبات اللازمة بشأن مراسلة المجلس الطبي وفق متطلبات اللياقة الصحية للتعيين.



3 - إعداد مسوغات التعيين للمؤهلين تمهيدا لإدخال البيانات في النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية.



4 - حفظ وأرشفة جميع ملفات المؤهلين بصيغة إلكترونية.



مادة ثالثة: لرئيس اللجنة مخاطبة كافة الوحدات الإدارية داخل البلدية ذات العلاقة على أن تلتزم تلك الوحدات بالرد على اللجنة بصفة الاستعجال.



مادة رابعة: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيس اللجنة (أو نائبه) عند غيابه في الموعد المحدد (خلال أو خارج أوقات العمل الرسمية) والمكان المحدد بالدعوة.



مادة خامسة: للجنة الحق في استقبال المؤهلين خارج أوقات العمل الرسمي والاستعانة بمن تراه مناسبا في سبيل أداء أعمالها ولها طلب أي مستندات او بيانات من كافة الوحدات الإدارية بالبلدية.



مادة سادسة: ينشأ حساب للجنة على نظام المراسلات الموحد لأداء أعمال اللجنة بالتنسيق مع إدارة مركز نظم المعلومات.



مادة سابعة: تلتزم اللجنة بإعداد تقرير للعرض على وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات بنتائج أعمالها موضحا به أعمال اللجنة.



مادة ثامنة: مدة عمل اللجنة تبدأ من تاريخ صدور القرار لمدة شهر وتجدد حتى إنجاز أعمالها وبعد العرض على وزير الدولة لشؤون البلدية.



مادة تاسعة: تحدد المكافأة المالية لأعضاء اللجنة ومن يتم الاستعانة بهم من قبل اللجنة بقرار لاحق بعد أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية استثناء من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.



مادة عاشرة: على جميع الجهات والقطاعات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.



وفيما يلي أسماء جميع المقبولين:



لجين نجيب حمد القحطاني



ديما عبدالله خليل الديحاني



سامي احمد عبدالله المحمد



شوق سالم الحميدي المطيري



طيبة وليد محمد الخالد



بشاير ابراهيم خليل بوحمد



العنود مشعل سعدون العازمي



ألطاف فالح عواد العنزي



هاجر ضيدان المطيري



لولوة حمد المخيال



منيرة خليفة عبدالله الشطي



ندا شجاع نداء الديحاني



محمد وبران علي السبحان



هاجر محمد حسين باقر



شهد عادل فالح البصمان



رتاج عيسى محمد الحبيب



لولو يوسف محمد الحوشان



منيرة عادل زامل الزامل



احمد رامي رياض القحطاني



دلال سامي سحمي الهاجري



ليلى يعقوب طاهر الدلال



شهد بدر مبارك الجلاوي



مناير فهد خلف الشمري



حصة سعود عبدالله الدبوس



مريم ياسر إبراهيم الأنصاري



حمده حسن ناصر العجمي



آلاء فاضل حاجية علي صغير



عبدالرحمن مليح الرشيدي



حصة تيسير خليل الدوسري



سالم حسام جاسم المسيليم



سارة صالح مهدي العنزي



منيرة صالح منصور الرشيدي



أشواق جهيمان سدحان العازمي



ياسر علي سيف ويس



أملاك نواف ساري المطيري



خالد وليد مساعد الطبطبائي



دانة طلال خميس العقاب



ريم عبدالله حسن الحربي



عبداللطيف وليد الكندري



فهد احمد شريدة العدواني



أمينة عبدالله إبراهيم الشطي



راكان عدنان الفضلي



غلا نايف دريميح المطيري



لولوة وائل سليمان حمادة



ريما عبدالعزيز خليف العنزي



طلال بدر تراك الشمري



فواز سعود ضبيب المطيري



عبدالهادي عادل هادي صالح



علي مسفر عوض العجمي



فارس طلال عايد المطيري



نور ناصر فرحان العنزي



زينب فهد عيسى بوشهري



سارة صالح محمد النهام



شيخة جراح محمد الهزاني



كوثر ضياء الدين المزيدي



مريم مبارك مبارك المجدلي



أروى لافي راشد العازمي



سارة زيد صالح النتيفي



ريم علي صحن الهاجري



عبدالعزيز وليد احمد الظفيري



ملاك ياسر كاظم البغلي



بتول فيصل عبدالله السلمان



صالح احمد نجم ابوغيث



شيخة اسامة دعيج الفهد



شيخة جاسم محمد الفودري



رهف حمود صالح الخشاب



العنود سالم عناد العنزي



خلف فهد خلف المطيري



سعد خالد راشد الفندي



في فيصل مؤيد القريني



حور سعد محمد الزعبي



دلال احمد عبداللطيف الرويشد



ضحى عدنان العبدالهادي



وضحة عبدالرحمن الرفاعي



روان حسن بوصلحة



شهد عبدالخالد صالح العوضي



نوال عادل عبدالله يوسف



المها سليمان راشد الشبلي



سلوى محمد عبدالله الكندري



عبدالله فهد راشد الهاجري



راشد ناهي عبدالهادي الهاجري



صالح محمد بطاح الهبيدة



عبدالله جاسم احمد الكندري



أسماء عادل دغيم العازمي



عبير سعيد دغيمان الرشيدي



غنى عبدالله سند العلاج



نورة علي عوض الرشيدي



جمان مثنى علي المؤمن



سارة خالد سليمان الخميس



غدير ياسر راشد البذالي



فرح مبارك خالد المطيري



حصة إبراهيم يعقوب الثويني



سارة خميس خليفة الهرشاني



سارة راشد الدويلة



عبدالعزيز عبدالله الحربي



عبدالعزيز عودة المطيري



نورة ناصر محمد علي محمود



عيسى سالم محمد العازمي



نوف حسين علي العنزي



سجى عبدالله سعيد المطيري



مريم عبدالله جبرين العصيمي



جابر محمد غنام الحسيني



حور جاسم محمد الخشاب



ريم مرشد عايض المطيري



عائشة عصام خلف العنزي



مشعل عبدالرحمن حميد العنزي



منيرة جزاع فلاح المطيري



أثير يوسف ظاهر الحربش



عبدالله جاسم عبدالله الناقة



منار نادر ناصر حسين



عيسى فايد رجا الرشيدي



منيرة صلاح سالم السويلم



ناصر بدر ناصر التميمي



أمين جاسم علي بوزبر



حوراء حبيب سليمان سليمان



دانة عبدالحميد ابراهيم الانصاري



فاطمة فهد ابداح المطيري



منيرة عباس ماجد بوردن



نفلا فارح منور الرشيدي



هيا عبدالعزيز ابراهيم القريشي



ديمة سعد جلوي العتيبي



ريم فهيد معيكل العجمي



فايز فالح ماجد العتيبي



آلاء جاسم علي محمد الكندري



لطيفة مشعل فهد الثليث



هديل محمد شنار البخيت



أريج يوسف ظاهر الحربش



دهلة فهد سيف العجمي



ناصر علي حمد المجبل



يوسف سعد الجميلي



سالم فهد سالم الشمري



محمد عبدالمحسن حمد البراك



أسماء احمد الهاجري



بدر عبدالله بندر المطيري



راجح عوض عبدالله الخضير



سارة حمزة طعمة اربيس



سارة ناصر غلوم الكندري



سعد عادل عبدالله الصانع



عبدالرزاق عبدالله مصطفى احمد



مريم نايف معيبر الظفيري



دخيل سعد دخيل المطيري



نورا نبراز بدر الحلاق



نورة محمد مبارك المطيري



حسين حربي مخلف المويزري



راشد علي عبدالله الحشاش



سليمان حمد عمر محمد أمين



عبدالرحمن جمال زبيد



عبدالله عدنان سليمان المرشود



فنار سعد عيد عبيد الخالدي



ريم جابر عيد مبارك العازمي



علي عبدالعزيز علي النجار



علي محمد علي الحمادي



غانم سعيد غانم الميع



مريم سعد محمد المطيري



منيرة احمد عبدالكريم القلوشي



زهراء احمد كاظم القلاف



سالم وليد سالم الوهيب



فاطمة مساعد عبدالله الصلال



منار نواف محمد المطيري



أبرار حمد إبراهيم العنزي



دلال مسفر عبيد الشلاحي



رتاج عبدالله خالد الهاجري



روان عفات محمد العنزي



فاطمة مبارك أحمد الميلم



نورة محسن حميدي الحربي



العنود شنيف الشعلان



ثامر سعود مسلم المطيري



عبدالرحمن مشعل خلف السعيد



فاطمة عمار جديع العجمي



مريم أحمد ابراهيم الحسين



مشاري فهد ابراهيم الحميدي



منال خليفة عبدي الجسار



حصة حسين لافي العازمي



رغد عادل يوسف المنيفي



فهد مسفر حسين العجمي



لطيفة ناصر حمود الهاجري



الجازي بندر زيد المطيري



سارة حسين جمعة السناوي



عنود فايز خليفة الفليج



نور فهد سليمان الشيتان



هلا سعد عبدالعزيز الفريح



بدر فهد محمد الطريجي



بشاير فهد ضيف الله شرار



محمد لافي صالح الديحاني



دانة عثمان خالد الدايل



لجين عادل علي المانع



محمد منهل جودة العنزي



مشاري قناد بهار العتيبي



منار ناصر شباب الميموني



وليد خالد محمد عبدالله



أحمد علي حسين نقي



بسمة عبدالرحمن الفضالة



حمد صلاح راشد العبدالله



حنان سالم عناد العنزي



شهد زايد مطني الفضلي



عبدالعزيز حاتم الحاتم



عبدالله بدر ناصر بوخضرا



آية عادل حاجية حسين حسن



بزة علي جاسر الفضلي



طيف زبن تريحيب الهاجري



عائشة خلف علي الطواش



محمد سلطان مبارك الهطلاني



محمد عدنان علي مظفر



طلال مطلق منيف جدعان



يزيد محمد عيد المخيال



آلاء حسين أحمد غلوم



رتاج حسين إسماعيل ميرزا



عبدالله فؤاد أحمد المصيليح



بتول محمد رافد المطيري



عبدالعزيز سعود عامر العازمي



هبة فايز مرجي المطيري



آيات علي شرف القلاف



شيخة طلال صالح السماعيل



عبدالله عادل السجاري



مريم سالم فهد العجمي



هيا طلال ظاهر الفضلي



علي مشعل ثويني مطرود



عذبي عبدالله سعود العدواني



آلاء كمال إبراهيم يلي بهبهاني



راشد حسين راشد المطيري



غالية رحيم صالح العنزي



لولوة حمد ابراهيم الوهيب



محمد يوسف مطلق العنزي



مريم بدر عبدالعزيز أبا الخيل



خالد صلاح الدين العنزي



عبدالعزيز يوسف روح الدين



فواز عبدالله معيض العجمي



فيّ ناصر محمد النمران



محمد نواف بدر الرندي



دلال خالد بدر الردعان



عبدالله فلاح مبارك النصافي



عبدالوهاب سالم إبراهيم السالم



مريم غانم سيد هاشم



مريم نهار سعد المطيري



نوال مسعد مرزوق الديحاني



عبدالرحمن نبيل صالح البشر



يوسف حمود بركة النومس



النور محمد أحمد القريشي



أحمد عامر خليفة ايدام الشمري



عبدالرحمن هزاع العنزي



العنود فرح عبدالله الحويقل



المها رشيد راشد العتيبي



أميرة خالد عبيد العصيمي



مشعل محمد فالج الحسيني



جنان مصطفى علي الجعفر



شهد طارق العبدالوهاب



عائشة عبدالوهاب الشمري



عبدالرحمن محمد عثمان الكوح



لطيفة عبدالسلام مسعود عبدالله



منصور علي فلاح الحجرف



سارة سالم ابراهيم البطحاني



عائشة عبدالرحمن علي



عوض فيصل عوض الرشيدي



مريم حسين فهد المريخي



هبة جاسم حزمان الميع



ريان عبدالسلام شعيب



منى حميد ربيع العنزي



أماني محسن محمد المطيري



خديجة عباس صالح طاهر



شهد ناصر سيف العجمي



عبدالعزيز احمد محمد العميرة



فاطمة عبدالفتاح راشد سليمان



لولوة ناصر محمد الاربش



شهد محمد هجاج الدوسري



مريم عبدالرحمن قاسم البصري



انفال احمد محمد النجدي



العنود محمد مشعل الخالدي



حمد جابر هادي العازمي



شوق عبدالله الدوسري



شيخة عماد الدين بورسلي



فاطمة ابراهيم حمد العبود



فاطمة بدر خالد الفضلي



محمد احمد العتيبي



ميثاء مبارك هزاع الهطلاني



نواف عبدالله نوري الشمري



فهد محمد فرهود العتيبي



نورة يوسف ناصر التناك



ابتهاج مبارك جزاع الهرشاني



أروى علي فريح مطر الشمري



طيف فيصل فالح العازمي



فهد علي عيادة الحربي



فواز طارق محمد الكندري



محمد سعود محمد المطيري



منال محمد هزاع الهاجري



روان محمد أحمد التناك



الجازي مساعد عادل السعيدي



فاطمة دعيج خلاوي الفضلي



فلاح هادي مبارك العجمي



يوسف علي مبارك الحبيب



أحمد غازي ماجد بوردن



خالد فيصل عبدالكريم الفرحان



عمر محسن زياد



منى عبدالله مبارك الردعان



دحيل صلاح يوسف الصالح



هيا احمد مبارك بوحديدة



العنود نهار علي المطيري



سلطان دعيج خلف العتيبي



طيف بدر عبدالرزاق الدعي



عائشة بدر ناصر الخالدي



عذبي مطلق فالح الحسيني



فجر معيوف صقر السعيدي



محمد صالح أحمد الرومي



حمد فيصل عيد الهاجري



غدير يوسف يعقوب الكوت



تركي محمد بركة المطيري



عبدالرحمن فهد غالي العنزي



إبراهيم عبدالله ابراهيم العمران



أريج باسل محمد القطان



ريم عبداللطيف الصالح



سارة عبدالله الحميدي الخالدي



عبدالله محمد مطلق المطيري



عمر حمود بركة النومس



أمل عبدالحكيم سلمان كريدي



عبدالله طلال مساعد النجدي



نورة حواس مفلح البرازي



سارة نواف محمد الخس



عبدالله منصور جدي الرشيدي



غزلان عبدالله يوسف الفضلي



ديمة عادل يعقوب اليتامي



فهد فهيد دغيم المطيري



آية معجب عبدالله العجمي



وفاء ناصر محمد راشد الرقيب



شهد نشمي سمران العنزي



عبير سيف عبداللطيف السيف



فجر فايز فهد الراجحي



روابي نايف عواد الشمري



فرح ناصر محمد الهاجري



هند عبدالله غصاب منيف



طلال صالح ابراهيم المعجل



شريفة عبدالعزيز خلف النجار



منار عبدالعزيز راشد الرشيد



سعود يعقوب يوسف الكندري



فاطمة مشعل بدر الرومي



عبداللطيف محمد العنزي



منيرة احمد عبدالله النجدي



موضي نافع محمد الفيلة



عبدالله انور عبداللطيف الحملي



روان فالح متعب الهدبة



غنيمة صلاح إلياس ميرزا



فجر عبد محمد نهار المطيري



حامد احمد يوسف السعيد



عبدالرحمن علي الهران



فاطمة عيد سعد عواد العنزي



شيماء عودة عودة الرويعي



الجوهرة مبخوت الزمانان



الدانة عساف مبارك الدويلة



سهيلة سهيل عبدالرحمن السهيل



فضة مهدي علي الجعفر



البندري سويري عياد الرشيدي



صالح عجيل مبارك المطوطح



محمد جمال مطني الفضلي



العنود عفيف خلف الشمري



دانة حمد عبدالرزاق الدعي



عائشة سرحان العنزي



دليل عبدالله محمد الرشيدي



فهد خالد عبدالله الخبيزي



عبدالمحسن بدر ناصر الماضي



خالد ناصر محمد السهلي



حسين هاني عبدالكريم القلاف



روان فيصل سعد الرشيدي



جاسم محمد حبيب العازمي



عبدالله عايض علي المطيري



عبدالرزاق يعقوب القائد



زهرة حميد العبدالله



عزوف عبدالعزيز ناصر الجبري



ألطاف سعود طاحوس العتيبي



سعود احمد عباد المطيري



مريم جراح نايف الفضلي



شيحة مسلم عايض المطيري



هاجر فهد منير المطيري



فاطمة سالم علي المطوع



عذوب وائل احمد العنزي



محمد عثمان عبدالله الوقيان



دانة مساعد ابراهيم الديولي



يوسف عبدالكريم ربيع العنزي



محمد سعود العجمي



آلاء سليمان جاسم بوغيث



عبدالله ابراهيم مطلق الدغباسي



سارة غسان يوسف حسين



هيا عبدالعزيز سالم الرشيدي



جمانة يوسف محمد الكندري



فوزان خالد احمد الفوزان



موضي سعود راشد العبدلي



مها سعد هزاع الجدعان



بسمة جاسم محمد العمر



هديل سعد عايض الرشيدي



ريهام محمد ناصر الكعمي



ابرار محمد عبدالعزيز العتيبي



احمد ابراهيم عبدالرحمن الباز



هديل عايض حمود الرشيدي



فرح خلف خميس العقاب



رهف بدر مرمح المطيري



شاهة عبدالعزيز حسين العطية



عائشة يوسف عبدالله الجناع



بدرية محمد مبارك الغصاب



محمد هاني محمد معرفي



حور مشعل صباح الفضلي



اريج خالد الرشدان



نورة صالح متعب المطيري



هيا سليمان ابراهيم المهيني



منيرة فلاح نهار المتلقم



شيخة محمد عبدالهادي العجمي



دلال حسين جاسم الانصاري



زينب احمد علي الكندري



عبدالعزيز وليد عبدالواحد علي



أفنان رجا محمد النمران



فجر سعود حمد الهمليط



فرح فهد فهد يوسف البالول



دانة محمد جاسم الشهاب



دانة احمد عبدالرحمن ملك