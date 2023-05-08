تقدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير باقتراح يواكب التطور الحديث في نظم الإدارة العالمية والذي أصبح توجها في كل الدول ومنها الكويت ويختص بتفعيل معايير قياس الأداء في منظومة العمل بالبلدية.



وقالت الأمير في اقتراحها: كما هو معروف فإن المؤسسات والشركات العالمية تستخدم معايير قياس الأداء كإحدى أهم أدوات الإدارة الحديثة، والهدف من تقديم الاقتراح تفعيل هذه المعايير في منظومة العمل البلدي، حيث تعد معايير قياس الأداء وسيلة مهمة لتحديد مدى تحقيق المؤسسات الحكومية لأهدافها، بما يسهل آلية تحديد نقاط الضعف لكل إدارة ورصد مشكلاتها ورفع قدرتها على إيجاد الحلول المناسبة بشكل أسرع، كما تعمل على تحسين عملية التخطيط الاستراتيجي للإدارات المختلفة كل حسب مسؤولياته بما يحقق فاعلية الأداء ورفع كفاءة استخدام الموارد.



وأضافت: من المتوقع أن تحصد البلدية العديد من النتائج عبر تطبيقها للمعايير ومنها تزويد الإدارات العليا بمؤشرات الأداء المطلوبة لتسهيل اتخاذ القرار المناسب بشأن التطوير والتحسين لمواكبة التنمية الحضرية وضمان جودة الخدمات المقدمة، كما تساعد في التعرف على الكفاءات الداخلية وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بالإضافة الى رصد المشكلات في فترة زمنية قصيرة ومراقبة معدل الكفاءة والفاعلية والذي يتم قياسه من خلال مقارنة بالنتائج المحققة بالمدخلات المستخدمة والتأكد من تحقيق المعدلات المستهدفة مثل الجودة والإنتاجية وقياس درجة رضا الجمهور.



وذكرت أن المقترح المقدم يساعد وبشكل كبير في عملية إحكام الرقابة على الإنفاق العام وربطه بالنتائج مما يترتب عليه المحافظة على المال العام والاستغلال الأمثل له والتأكد من تحقيق أهدافه بالتبعية ومن خلال تقييم الخطط والمشروعات المعروضة على البلدية سيجعل عملية اتخاذ القرار بشأن هذه المشروعات أسهل وأكثر دقة.



كما تقدمت في مقترحها بشرح عن الآلية المقترحة لعمل هذه المعايير وتطبيقها من خلال تشكيل لجنة مشتركة يتم تمثيل كل قطاعات البلدية فيها لوضع معايير قياس الأداء بعد تحليل المعلومات الداخلية والوقوف على أهم المؤشرات المطلوبة على أن يتم الأخذ بالاعتبار المؤشرات العالمية الخاصة بمعايير قياس الأداء حين وضع هذه المعايير موضع التنفيذ بعد اعتمادها من الإدارة العليا للبلدية، على أن يتم تنظيم برامج تدريبية عن كيفية تطبيقها بالشكل المطلوب، وعند وضع هذه المعايير محل تنفيذ يتم إيكال أحد الأقسام بمتابعتها وإصدار تقرير شهري بها يقدم إلى الإدارة العليا للبلدية وكذلك لمديري الإدارات المختلفة، مع ضرورة عمل لجنة سنوية لتقييم هذه المعايير وإعادة النظر فيها حيث يتم تحديثها كل عام لضمان تحقيقها للأهداف المرجوة باستمرار.



واختتمت بأن المقترح المقدم من شأنه أن يدعم عمل البلدية المستمر في تحقيق مبدأ الشفافية في التعامل مع الجمهور وسعيها المتواصل لتحقيق رضا المواطنين وتجاوز توقعاتهم، ودليلا واضحا على مواكبة واستخدام أفضل النظم الإدارية، حيث تعد هذه المعايير إحدى الركائز الأساسية في نظم الحوكمة والتي دعت إليها رؤية 2035.